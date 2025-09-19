ASELSAN Genel Müdürü Akyol, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu (2)

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın geliştirdiği teknolojilerin yanı sıra finansal performansıyla da geçen yıla damga vurduğunu belirterek, "Bunu gerek yeni alınan işlerde, gerek teslimat tutarlarında, gerek ihracat sözleşmelerinde geçtiğimiz yılın üzerine çıkarmayı öngörüyoruz. Büyümeyi yine iki haneli öngörüyoruz." dedi.

Etkinlik alanında düzenlenen AA Teknoloji Masası'na konuk olan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çip tasarımı ve üretimiyle ilgili soruya ilişkin, "Bu alan çip seviyesinden başlayarak bağımsızlık gerektiren bir alan. Ticari dünyada ülkelerin birbirlerine satışları oldukça rahat yapılabilirken, bu alanda bazen bir sisteminizin içerisinde küçük bir entegre devreyle sizi durdurabilme imkanına kavuşabiliyorlar." diye konuştu.

Radar, elektronik harp, elektro-optik ve benzeri bütün sistemlerde çip seviyesinde tasarım ve üretim yetkinliklerini ASELSAN'a kazandırdıklarını belirten Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Akyurt'taki elektro-optik tesisimizde, Gölbaşı'ndaki radar tesisimizde üretilen bütün sistemlerin altındaki entegre devreleri, çipleri tasarlayabilen hatta üniversitelerimizde kurduğumuz üretim tesisleriyle de destekleyecek şekilde üretimleri yapabilen bir konuma geldik. Askeri alanda çip üretimi ve tasarımı yetkinliklerine sahibiz. Bu da ASELSAN'ı kilogram başına 2 bin dolar seviyelerinde ihracat seviyesine çıkardı. Bağımsızlığımızı bu alanda bize kazandırdı ve katma değeri arttırmış oldu."

Çip kabiliyeti kuantuma taşındı

Akyol, kuantum çiplere de yatırım yaptıklarını aktararak, üniversitelerle ortak laboratuvarları olduğunu söyledi.

Kuantum alanında yeni çiplerini tasarlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akyol, "Yeni yatırımlarımızı planladık, modern dünyanın gerektirdiği bütün altyapıları da yakından takip ediyor ve kuruyoruz. Bu anlamda ASELSAN ziyarete gelen yerli yabancı heyetlerin de beğenisini kazanıyor. ASELSAN'ın uçtan uca teknolojiye hakim olması büyük bir güven unsuru. En ufak bir kısıtlamaya maruz kalmayacak şekilde bu yol haritalarına devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'ın mikroelektronikle ilgili alanlarda yatırımlarının artacağına değinen Akyol, bunun meyvesini bütün projelerde aldıklarını dile getirdi.

Akyol, ürettikleri çiplerin hangilerinin ihraç edilip edilmeyeceğine ilgili kurumlarla karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada çip alanında çok fazla oyuncu yok. Askeri alanda daha az oyuncu var. Dolayısıyla bir kısmı için ihracat mümkün ve oluyor. Bir kısmı sadece kendi çözümlerimizde kullanılacak hassas konular. Bu alana yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Yeni tesisimiz Oğulbey, bu anlamda da ciddi açılımları bize sağlayacak."

Kuantum teknolojilerine 7-8 yıldır yatırım yaptıklarını anlatan Akyol, "Kuantuma dayanıklı kripto cihazlarını geliştirdik, sertifiye ettik. Dolayısıyla konvansiyonel kripto sistemlerimiz, ağ güvenliğini sağlayan sistemlerimizi kuantum ataklara da koruyacak kriptolu cihazlarımızı geliştirmeyi başardık. Bir taraftan da kuantum alanında LiDAR, radar, kuantum süper üretkenler, kuantum bilgisayarlar gibi alanlarda da yürüttüğümüz projeler var. Bu alandaki çalışan sayımız giderek artıyor. Kuantum programlama ile ilgili artık içeride birimlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı." diye konuştu.

ASELSAN'ın Avrupa ve NATO'da yıldızı parlıyor

Ahmet Akyol, ASELSAN'ın savunma sanayisindeki ihtiyaçlar için Avrupa'ya ciddi katkı sunma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "Polonya'da, Romanya'da şirketlerimiz var. Yine Üsküp'te şirketimiz var. Avrupa'da geçen Londra fuarında yine başka bir ülke ile ortak girişim kuracak anlaşmaya imza attık. Avrupa'daki paydaşlarımızla birlikte olmanın iki ülkenin de yararına olacağını düşünüyoruz. Avrupa'daki ihtiyaçları gidermekle ilgili altyapıların yetersiz olduğunu zaman zaman NATO Genel Sekreteri ifade ediyor. Türkiye'nin burada olması gerektiğini çok güçlü bir şekilde söylüyor." ifadesini kullandı.

Yetkinlikler oluştukça, bunların NATO'da da değer bulduğuna işaret eden Akyol, Türkiye'nin NATO'da ana oyunculardan biri olduğunu vurguladı.

Akyol, sadece silahlı kuvvetler tarafıyla değil bilimsel komitelere, çalışma gruplarına en ciddi katkıyı sağlayan 3-4 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz dönemde NATO'nun hava savunma mimarisini belirleyecek 5 firmadan biri olduk, ekiplerimiz çalışıyor. Yakın zamanda başka bir NATO ajansıyla haberleşme sistemlerine yönelik sözleşme imzaladık. Yine başka bir ajansla hava savunma sistemlerindeki bir başka projede ciddi bir paydaş olduk. NATO'da demolarımız, faaliyetlerimiz, sözleşmelerimiz devam ediyor. NATO'ya özel birimlerimiz var. Ciddi bir paydaş olmaya devam edeceğiz."

ASELSAN'ın 13 bin kişilik bir kadrodan oluştuğunu ve yaş ortalamasının 33 olduğunu anlatan Akyol, gelecek 30-40 yıla damga vuracak bir ekibe sahip olduklarını söyledi.

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik sivil teknolojilere yatırım yapıyoruz"

Akyol, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik sivil teknolojilere de yatırım yaptıklarını belirterek, sağlık, ulaşım, enerji gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın bütün bağlantı metrolarındaki sinyalizasyon sistemlerini ASELSAN'ın geliştirdiğine dikkati çeken Akyol, "Çok yakında bu alanda 4. seviye diyeceğimiz sürücüsüz metro sürüşünü gerçekleştirdik. Bu ciddi bir kazanımdı. Avrupa'daki en üst seviye sinyalizasyon sistemi anlamına geliyor. Demiryolu sinyalizasyonun bütün alanında yatırımlarımızı arttıracağız. Benzer şekilde ana hatlarda yürüyen tren setlerimizin TÜRASAŞ'la bütün elektronik sistemlerini ASELSAN sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Akyol, ASELSAN sistemleriyle donatılmış trenlerin bugüne kadar 500 bin kilometreden fazla yol katettiğini ve 500 binden fazla insanı taşıdığını belirterek, son 1 yıllık dönemde 200 milyon avronun üzerinde ulaşım alanında yeni işlere başladıklarını söyledi.

Sağlık alanında da kalp krizlerine karşı acil müdahale gerektiren durumlarda kullanılan OED cihazlarının 15 binden fazlasının kullanımda olduğunu vurgulayan Akyol, mobil x-ray cihazının da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde kullanımda olduğunu ve yakın zamanda Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Akyol, kalp ameliyatlarında kullanılan kritik cihazlardan kalp akciğer makinesinin yerli ASELSAN sisteminin de deneylerini tamamlayarak üretimine geçtiklerini aktararak, bu sistemin de önümüzdeki dönemde hastanelerde kullanılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile bir yol haritası oluşturduklarını söyleyen Akyol, bu kapsamda yeni ürünlerin de geliştirileceğini anlattı.

Akyol, enerji alanında da BOTAŞ'la birlikte boru hatlarındaki "scada" sistemlerini millileştirdiklerini belirterek, bu sistemin aktif olarak Türkiye'nin doğalgaz ve petrol hatlarında kullanıldığını söyledi.

"ASELSAN, finansal performansıyla geçen yıla damga vurdu"

Ahmet Akyol, TEKNOFEST'teki güvenlik kameralarını da ASELSAN'ın ürettiğine işaret ederek, "Türkiye'nin tamamındaki yaklaşık 150 bin kamera, yolda gördüğünüz kent güvenlik yönetim sistemleri, ortasındaki yapay zeka destekli algoritmalarıyla beraber Türkiye'nin güvenliğine hizmet ediyor. 81 vilayetimizin bütün ilçelerinde aktif bir şekilde kullanımda. Sınır hatlarında 2 bin kilometreyi bulduk. Artık fiber optik sensörlerimizle her türlü geçişi tespit edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

50 bini aşkın yaka kamerasının da güvenlik güçlerinin hizmetinde olduğunu aktaran Akyol, "Futbol Federasyonumuz kameramızı yeşil sahalara indirdi artık oralarda kullanılıyor. Benzer kamu kurumlarımız yakında eklenecek." dedi.

Akyol, ASELSAN'ın finansal performansıyla da geçen yıla damga vurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu gerek yeni alınan işlerde, gerek teslimat tutarlarında, gerek ihracat sözleşmelerinde geçtiğimiz yılın üzerine çıkarmayı öngörüyoruz. Büyümeyi yine iki haneli öngörüyoruz. Bütün bunları yaparken finansal olarak verimlilik artışını mutlaka ortaya koyuyoruz. Kişi başı gelir mutlaka verimlilik artışıyla arttırılacak şekilde yolumuza devam ediyoruz ki bu yıl da öyle olacak."

Yatırımları artırırken borç oranlarını düşürmeyi de başardıklarını vurgulayan Akyol, verimlilik ve katma değer artışıyla birlikte odaklandıkları yüksek teknolojilerin getirisinin, finansal sonuçlarıyla da Türkiye'ye damga vuran bir ASELSAN'ı ortaya çıkardığını söyledi.

Akyol, ASELSAN'ın Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olduğunu ifade ederek, verimliliğin arttığı, yüksek teknolojiye daha fazla odaklanan ve finansal olarak da devamlı yüksek performansı yakalayan bir ASELSAN'ın görülmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

