Artvin'in Borçka ilçesinde pazar fiyatları yüksek, işler kötü

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Borçka ilçesinde de pazara çıkan müşteri de pazarcı da hallerinden memnun değil. Borçkalı pazarcı, "İşler çok kötü ve böyle bir enflasyon olmaz ve şaşırdık kaldık. Bakın pazara, pazarda hiçbir şey yok perişan olduk. Fiyatlar biraz yüksek ama nasıl bir şey... Kiraz 50 liraya kimse bakıp almıyor, domates 25 lira satamıyoruz ve şükür diyelim nasıl diyelim öyle gidiyor işlerimiz" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde kurulan semt pazarındaki fiyatlara hem pazarcılar hem vatandaşlar tepki gösterdi.

"VATANDAŞIN MADDİ DURUMU İYİ DEĞİL"

Borçkalı pazarcı, "İşler çok kötü ve böyle bir enflasyon olmaz ve şaşırdık kaldık. Bakın pazara, pazarda hiçbir şey yok perişan olduk. Fiyatlar biraz yüksek ama nasıl bir şey... Kiraz 50 liraya kimse bakıp almıyor, domates 25 lira satamıyoruz ve şükür diyelim nasıl diyelim öyle gidiyor işlerimiz" dedi.

Başka bir pazarcı Sabri Şentürk ise, "Pahalılık var, alışveriş zayıf aynı zaman bizim pazar yerimiz çarşı merkezden uzakta kaldığı için insanlar pazara gelemiyor. Arabası olanlar geliyor o da bize yeterli olmuyor. Çarşıda belediye caddeleri yapıyor ve bitince böyle bir sorunumuzda kalmayacak. Vatandaşın maddi durumu iyi değil alamıyor, alan da zor alıyor" dedi.

"NAKLİYEYE GELEN ZAMMI ÜRÜNLERE YANSITMADIK"

Artvinli pazarcı Musa Demir şunları söyledi:

"Şu andaki fideler standart fideleri bitirdik Antalya hibrit fideleri getirdik özellikle geç kalmış ama erken yetişsin diye gayret eden vatandaşlarımıza hibrit tavsiye edilir, hızlı gelişir ve uzun ömürlüdürler ve verim yüksektir. Şöyle söylemek lazım işi kökten iyi kavramak lazım, dikkat etmek lazım atmaya gelmez bu işler ve dikkatlice davranılırsa ekmeğini yersin ama zengin olmazsın bu işlerde ve kimseye muhtaç olmazsın bu da bizim için yeterli. Biz alın terinin peşine koşan insanız yani erkenden zengin olmak bu işte olmaz. Vatandaşa yakın mesafede gelenlerle bunların arasında hem tohum farkı var hem de mesafe farkı var ve bu aynı zamanda nakliye ki son zamanlarda biliyorsunuz mazota gelen zam aniden kargoya yansıdı. Ama biz bunları hemen fiyatlara yansıtamıyoruz, pazarda fideleri buçuklu verme şansımız yok biz de sineye çekiyoruz. Yapacak bir şey yok vatandaşın canı sağ olsun ne yapalım olduğu gibi satar yine bir ekmek yeriz."

Bir müşteri ise, "İkinci el eşya Borçka pazarında ilk defa gördüm şahit olduk" diye konuştu.

"ATANAMAYINCA PAZARDA SATIŞ YAPIYORUM"

Üniversitede uluslararası ilişkiler okuyup mezun olan Zeynep Tuğba Selvi ise "Toptancıdan alıyorum ve kendim gelişine göre satıyorum. Dükkanım olmadığı için fazla da masrafım olmuyor ve daha düşük satıyorum. Çalışmıyorum ve ben üniversite mezunuyum ama atanamadım. Uluslararası ilişkiler mezunuyum" diye konuştu.