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KİK ile 3 Balkan ülkesi arasında "kamu alımları" alanında işbirliği güçlendirilecek

KİK ile 3 Balkan ülkesi arasında 'kamu alımları' alanında işbirliği güçlendirilecek
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Kamu İhale Kurumu (KİK) öncülüğünde Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya arasında kamu alımları alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla İstanbul'da 'İstanbul Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Kamu İhale Kurumu (KİK), Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya arasında kamu alımları alanında işbirliğinin geliştirilmesini içeren "İstanbul Mutabakat Zaptı" imzalandı.

KİK'te yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Cumhuriyeti Kamu Alımları Ajansı, Kosova Cumhuriyeti Kamu Alımları Düzenleme Komisyonu ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kamu Alımları Bürosu arasında, kamu alımları alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "İstanbul Mutabakat Zaptı", İstanbul'da imzalandı.

Mutabakat Zaptı, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Arnavutluk Cumhuriyeti Kamu Alımları Ajansı Genel Direktörü Reida Kashta, Kosova Cumhuriyeti Kamu Alımları Düzenleme Komisyonu Başkanı Osman Vishaj ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kamu Alımları Bürosu Direktörü Dr. Mare Bogeva-Micovska tarafından imza altına alındı.

Taraf kurumlar arasında sürdürülebilir işbirliği mekanizması oluşturulması amacıyla bir ağ kurulması ve bu ağ çerçevesinde düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Mutabakat zaptı kapsamında, kamu alımları alanında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, ortak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına yönelik işbirliği çerçevesi oluşturuluyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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