Ardahanlı 14 Uzman Üreticiye 3,5 Milyon Lira Hibe Desteği Verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' kapsamında Ardahan'da 14 üreticiye yaklaşık 3,5 milyon lira hibe desteği verildi.

Ardahanlı 14 uzman üreticiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında yaklaşık 3,5 milyon lira hibe desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma alanındaki 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 1200 adet projeye toplamda 300 milyon TL hibe sağladı.

Ardahan'da ise, 'Uzman Eller Projesi' kapsamında 14 üreticiye yaklaşık 3,5 milyon lira hibe desteği verildi. Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, proje kapsamında kırsalda yaşayan, yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında yaklaşık 3,5 milyon hibe desteği verildiğini söyledi.

Hibe projelerinin üretim için çok önemli olduğunu belirten Cineviz, şunları söyledi:

"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında Ardahanlı 14 uzman üreticimizi destekledik. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda eğitim alan üreticilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. İl proje yürütme birimimizce kontrolleri yapılan ve projesini eksiksiz tamamlayan 14 uzman üreticimiz ödemelerini almaya hak kazandı. 14 proje sahibine toplam 3 milyon 454 bin 625 lira tutarındaki hibe desteği Bakanlığımız tarafından ödendi. İlimize ve üreticilerimize bu maddi destek hayırlı olsun."

Üretimi ve üreteni desteklediklerini söyleyen Cineviz, "Bizler üreticimize destek vermeyi sürdüreceğiz. Alanında eğitim almış uzmanlarımızın Türkiye Yüzyılı'nda üretime büyük katkılarının olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, desteklerle Kafkas arısının üretimini bölgede geliştirilmesini, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık üretim sahalarımızın üretim kapasitelerini artırmış olacağız" dedi. - ARDAHAN