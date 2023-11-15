Arçelik ve Beko'nun bayi ve yetkili servisleri, Koç Holding'in Koç Topluluğu şirketleri ile AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da kurduğu 'Umut Kentler'i ziyaret etti. Şirketler, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Arçelik ve Beko Bayi ve Servisleri Umut Kentleri Ziyaret Etti

Arçelik ve Beko'nun bayi ve yetkili servisleri, Koç Holding'in Koç Topluluğu şirketleri ile AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da kurduğu "Umut Kentler"i ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana, çalışanları, bayileri ve yetkili servislerinden oluşan büyük bir gönüllüler ekibiyle bölgede ihtiyaçların karşılanması için çalışmaya devam ediyor.

Yaptıkları bağışların yanı sıra deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelerde sahada bizzat görev alarak büyük destek veren Arçelik ve Beko bayi ve yetkili servisleri, Umut Kentlere giderek kent sakinleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin her bölgesinden Arçelik ve Beko bayi ve yetkili servisleri Koç Holding'in, Topluluk şirketleriyle birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da kurduğu Umut Kentlerin yanı sıra Arçelik'in bu illerdeki konteyner mağazalarına da dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik'in Türkiye'nin dört bir köşesine uzanan güçlü bayi ve servis ağının büyük bir dayanışma örneği göstererek, depremin ilk gününden bu yana markanın bölgedeki faaliyetlerine de güç kattığını belirtti.

Dinçer, "Yaşadığımız bu büyük felaket, bize ne kadar büyük bir aile olduğumuzu ve zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğimizi gösterdi. Deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması için seferber olan bayi ve servislerimize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ederim. Gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibimiz bölgeye ilk ulaşanlardan biri oldu. Çalışanlarımız, bayi ve servislerimizden oluşan gönüllülerimizle birlikte bölgedeki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle bölgenin ekonomik kalkınması ve istihdamına katkıda bulunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde sosyal yaşamı destekleyecek projeler hayata geçirildi

Verilen bilgiye göre, Koç Holding'in Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere 4 ilde 5 ayrı noktada kurduğu yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli Umut Kentlerde, TV, buzdolabı, ocak, klima ve termosifon gibi temel ürünleri sağlayan Arçelik, hijyen ihtiyacının karşılanması için de çamaşırhaneleri hizmete sundu.

Arçelik bölgede özellikle geçlerin ve kadınların istihdamına destek olmak üzere Hatay ve Malatya'da iki çağrı merkezini faaliyete geçirdi. Kadınların mutfakta üretim yaparak, ilerleyen dönemde gelir elde edebilecekleri bir eko sistem oluşturmak hedefiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Mutfak Atölyeleri açıldı.

Şirket, gençlerin ve çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçları için de dört ilde farklı projelere imza attı. Adıyaman ve Malatya'da Umut Kentlerde Dijital Kanatlar Atölyesinde öğrencilere robotik, kodlama eğitimleri veriliyor. Malatya'da başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm kent sakinlerinin yararlanabileceği bir kütüphane hayata geçirildi.

Yine Malatya'daki Umut Kent içerisinde okul öncesi çocuk grubuna hizmet verecek olan bir kreş ve oyun odası bulunuyor. Adıyaman Umut Kent'te ise bir bilgisayar odası açıldı. Ayrıca dört ilde de gençlerin ders çalışıp sosyalleşebileceği Arçelik Kafeler bulunuyor.

Arçelik, Umut Kentlerde yaşam devam ettiği sürece çalışmalarını sürdürecek

Malatya'da sağlık çalışanlarının barınma sorununun çözümüne destek olmak için de önemli bir adım atan Arçelik, toplam 550 yatak kapasiteli 2 yurt binasını satın alarak, Malatya İnönü Üniversitesi'ne bağışladı.

İnönü Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) işbirliği ile de "Vagon Ev Projesi"ni hayata geçirilerek, sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu. 90 hurda vagon yeniden tasarlanarak, her biri 38 metrekare alana sahip evlere dönüştürüldü. Vagon Kent'e Adıyaman Umut Kent'te olduğu gibi, bu yıl 27 Ağustos'ta hayatını kaybeden Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kozan'ın adı verildi.

Koç Üniversitesi'nden psikologlar ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden mimar akademisyenlerin desteği ile Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklar için oyun odaları tasarlandı.

Arçelik, Umut Kentlerde yaşam devam ettiği sürece çalışmalarını sürdürecek.