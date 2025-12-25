Aras Kargo 'Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması' gerçekleştirildi

Aras Kargo, Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması ile idari kadrosunu ve yönetimini kampanya dönemi yoğunluğunda sahadaki ekiplerle buluşturdu. 1000'in üzerinde çalışanın katıldığı bu büyük ölçekli deneyim, gelişim odaklı kurum kültürünün ve ekip ruhunun sahadaki en güçlü yansıması oldu.

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, yüksek operasyonel yoğunluğun olduğu kampanya döneminde hayata geçirdiği 'Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması' ile idari kadrosunu ve üst yönetimini sahadaki ekiplerle bir araya getirdi. İnsan ve Kültür birimi liderliğinde gerçekleştirilen bu kapsamlı saha deneyimi, Türkiye genelindeki şube ve transfer merkezlerinde eş zamanlı olarak yürütüldü. Sektörde ilk kez bu ölçekte gerçekleştirilen saha deneyiminde, 1000'in üzerinde idari çalışan, operasyon ekipleriyle birlikte fiilen sahaya çıkarak dağıtım ve transfer süreçlerine aktif destek verdi. Yoğun kampanya döneminde artan işlem hacmine katkı sağlamayı hedefleyen bu buluşma, aynı zamanda şirketin gelişim odaklı kurum kültürünü ve güçlü ekip ruhunu sahaya taşıyan önemli bir kültür dönüşümü adımı oldu. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, Aras Kargo CEO'su Barbara Hagen, Aras Kargo COO'su Utku Ayyarkın başta olmak üzere üst yönetim de sahada yer alarak transfer merkezi ve şube operasyonlarına birebir destek verdi.

Gelişim odaklı bir kültür dönüşümü deneyimi

Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması, Aras Kargo'nun İnsan ve Kültür yaklaşımının sahadaki somut yansıması olarak dikkat çekti. İdari ekiplerin operasyonu yerinde deneyimlemesi; empatiyi, karşılıklı anlayışı ve ekipler arası dayanışmayı güçlendirirken, şirket genelinde ortak hedef bilincini pekiştirdi. Bu büyük ölçekli saha organizasyonu, şirketin 'merkez-saha bütünleşmesi' yaklaşımını güçlendiren, öğrenerek gelişmeyi odağına alan kurumsal kültür dönüşümünün önemli bir parçası olarak hayata geçirildi.

Sahaya çıkmadan önce Akademi GO ile dijital eğitim

Etkinlik öncesinde, saha uygulamasının güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü. Katılımcı idari çalışanlar ve yöneticiler; görev akışları, operasyonel süreçler, İSG talimatları ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında eğitimler aldı. Bu eğitimlerin tamamı, Aras Kargo İnsan ve Kültür departmanına bağlı Eğitim ve Gelişim Birimi tarafından yönetilen Aras Akademi GO dijital öğrenme platformuna yüklendi. Böylece çalışanlar, sahaya çıkmadan önce eğitim içeriklerine her yerden ve istedikleri zaman erişim imkanı buldu. Akademi GO, şirketin öğrenme ve gelişimi kurum kültürünün merkezine alan yaklaşımının önemli bir yapı taşı olarak, saha deneyimi öncesi bilgi ve farkındalık seviyesinin artmasına katkı sağladı.

İlk duraklar: Hadımköy ve İkitelli Transfer Merkezleri

Buluşmanın ilk saha uygulamaları Hadımköy Transfer Merkezi ve İkitelli Transfer Merkezi ziyaretleriyle gerçekleşti. Transfer süreçlerini yerinde inceleyen yöneticiler ve idari çalışanlar araçları boşaltıp loop sorter'ı yükledi ve trans palet kullanarak operasyon akışlarını adım adım deneyimledi. Şube ekipleriyle birlikte dağıtıma çıkan çalışanlar, kapıya teslimat yaparak müşteri deneyimini uçtan uca gözlemleme fırsatı buldu.

"Sürdürülebilir taşımacılığın geleceğini birlikte inşa ediyoruz"

Aras Kargo CEO'su Barbara Hagen, saha buluşması ile ilgili şunları söyledi: "Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması, şirketimizin gücünü oluşturan ekiplerimizin sahadaki özverisini ve profesyonelliğini daha yakından deneyimlememizi sağladı. Sahada geçirdiğimiz süre boyunca çalışma arkadaşlarımızın müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için gösterdiği çabayı yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bu deneyim, sürdürülebilir taşımacılığın geleceğini şekillendirirken, operasyonlarımızı çalışanlarımızın gerçek ihtiyaç ve içgörüleri doğrultusunda geliştirmemize önemli katkı sağlayacak. Aras Kargo ailesi olarak aynı amaç doğrultusunda hep birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz."

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Aras Kargo İnsan & Kültür ve Hukuk Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu, "Çalışan bağlılığı ve ekiplerimizin motivasyonu şirket olarak en büyük önceliklerimizden biri. Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması, idari kadromuzun sahadaki ekiplerle bir araya gelerek birbirlerini daha yakından tanımasını, saha deneyimlerini paylaşmasını ve ekip ruhunu güçlendirmesini sağladı. Bu etkinlik bizim için sahadaki çalışmaların önemini gözlemlememizi sağlayan ve aidiyet duygusunu güçlendiren çok değerli bir fırsat oldu. Ekiplerimizin birlikte hareket etmesini ve birbirine destek olmalarını şirketimizin kurum kültürünü ve dayanışma ruhunu yansıtan en değerli unsur olarak görüyoruz" dedi. - İSTANBUL