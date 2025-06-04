Arap Yarış Tayları Açık Artırmayla Satışa Sunuluyor

Arap Yarış Tayları Açık Artırmayla Satışa Sunuluyor
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 'kadro fazlası' 124 Arap yarış tayı, üç aşamalı açık artırma ile satışa çıkacak. İlk satış 24 Temmuz'da Bursa'da başlayacak ve toplamda 150 milyon TL gelir hedefleniyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları, üç aşamada satışa sunulacak.

Akçadağ ilçsi Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen ve "kadro fazlası" olarak değerlendirilen Arap tayları, açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. İlk satış 24 Temmuz'da Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilecek.

"124 tay satışa çıkacak"

Satışlarla ilgili açıklama yapan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, 2025 yılı içinde toplam 124 tayın satışının planlandığını belirtti. Öcal, "Birinci satışımız 24 Temmuz'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde yapılacak. İkinci satışımız 21 Ağustos'ta, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 39 tayla devam edecek. Son satışımız ise 21 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek" dedi.

"Hedef 150 Milyon TL gelir"

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören tay satışlarının bu yıl da yüksek gelir getirmesi bekleniyor. Müdür Öcal, bu yılki satışlardan 150 milyon TL civarında gelir hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanından yarış atı meraklılarının katılması beklenen açık artırmalarda, tayların büyük ilgi görmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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