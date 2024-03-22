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Araban Sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, "Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya adresi X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, "Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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