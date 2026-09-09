AOSB’de sanayicilere Azerbaycan’da yatırım fırsatları anlatıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), Azerbaycan'ın yatırım imkanları ve teşvikleri sanayicilere tanıtılırken, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayicilerinin uluslararası pazarlardaki gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve beraberindeki heyet, AOSB'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen "Azerbaycan'a Yatırım: Teşvikler ve Destek Mekanizmaları" konulu toplantıda, Azerbaycan'daki yatırım imkanları, teşvik paketleri ve iki ülke arasında geliştirilebilecek ticari iş birlikleri ele alındı.

Görüşmede AOSB'nin gelişimi, devam eden yatırımları ve projeleri hakkında heyete bilgi verilirken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin üretim ve yatırım alanlarında geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Ziyaret programı kapsamında AOSB sanayicilerine yönelik bilgilendirme toplantısı da düzenlendi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Elshan Asadov, Azerbaycan Ticaret Temsilciliği Başdanışmanı Cavid Abdullayev ve bölge sanayicilerinin katıldığı toplantıda, Azerbaycan'daki yatırım ortamı hakkında bilgi verildi.

Tamerlan Taghiyev'in sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda, Azerbaycan'ın yatırımcılara sunduğu imkanlar, teşvik paketleri ve destek mekanizmaları anlatıldı. Toplantıda ayrıca AOSB'de faaliyet gösteren firmaların Azerbaycan pazarında değerlendirebilecekleri yatırım ve iş birliği fırsatları üzerinde duruldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin ticaret, sanayi ve yatırım alanlarında yeni ortaklıklara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekildi.

"Sanayicilerimiz açısından önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz"

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ve köklü bağların ekonomik iş birlikleriyle daha ileri bir noktaya taşınmasının önemine dikkat çekerek, "Sanayicilerimizin uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak, yeni yatırım alanlarına ulaşmalarına katkı sunmak ve bölgemizin küresel ticaret ağlarındaki etkinliğini geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kardeş ülke Azerbaycan'ın sunduğu yatırım imkanları ve teşvik mekanizmalarının sanayicilerimiz açısından önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz" dedi.

"Karşılıklı bilgi paylaşımını ve doğrudan temasları son derece önemsiyoruz"

İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin sanayi ve ticaret alanındaki somut ortaklıklarla güçlenmesini arzu ettiklerini belirten Sütcü, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağları ticari yatırımlarla daha da ileriye taşımayı ve sanayicilerimize yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Karşılıklı bilgi paylaşımını ve doğrudan temasları son derece önemsiyoruz. Bu tür buluşmaların yeni yatırımlara, ortaklıklara ve sürdürülebilir ticari ilişkilere zemin hazırlamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sütcü, ziyaret ve toplantı dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve beraberindeki heyete ile programa katılan sanayicilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı