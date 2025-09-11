Antalya Valisi Şahin, Tarımın Ekonomi Üzerindeki Önemi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı'nın konuğu Antalya Valisi Hulusi Şahin oldu.

Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın ev sahipliğinde ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB 7 meslek komitesinden üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da tarımın önemine dikkat çekerken, Antalya'nın ekonomisi ve tabana yayılan zenginliğinin ana unsurunun tarım olduğunu kaydetti. Şahin, "Çiftçi gülerse tüm ülke güler. 'Antalya'da domates fiyatı insanların mutluluğunu belirler" denilir. Domates iyi para ederse tüm Antalya mutlu olur. Antalya'nın ekonomisinin, ticaretinin, tabana yayılan zenginliğinin ana unsuru tarımdır. Evet, büyük bir turizm şehriyiz ama tarım kadar gelir adaletini dengeleyen başka bir sektörümüz yok" diye konuştu.

"Antalya tarımda öncü kent"

Antalya Ticaret Borsası'nın tarımın gelişimindeki rolüne dikkat çeken Şahin, "Yaptığınız iş çok değerli. Sadece Antalya değil, Türkiye tarımı için de büyük görev yapıyorsunuz. Türkiye'de örtü altı sebzenin büyük çoğunluğunu Antalya üretiyor. Bu güç demek, ama diğer yandan da sorumluluk demek. Siz tüm ülkeyi beslemek gibi ağır bir yük altındasınız. Sorumluluk sahibi olarak hareket etmeniz lazım" diye konuştu. Tarımda gelişen teknolojiyi kullanan Antalya'nın verimlilik konusunda da çok iyi durumda olduğunu söyleyen Şahin, dijitalleşme başta olmak üzere birçok yeni teknolojide Antalya'nın öncü bir kent olduğunu vurguladı.

"Toprağımızın, havamızın, suyumuzun kıymetini bilelim"

Antalya'da sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya'nın taşının, toprağının, suyunun, havasının kıymetini bilmek lazım, muhafaza edip gelecek nesillerle aktarmak lazım. Sürdürülebilir tarım önemli. Önümüzde iklim krizi var. Yağış rejimi çok bozuk, yağmur ya yağmıyor ya da 6 aylık yağmur bir günde yağıyor, afet getiriyor. Artık operasyonlarımızı buna göre planlamamız lazım. Her şey bulunur ama toprak bulunmaz. Şehirlerimizi ona göre planlamalıyız. Şehirleri verimsiz arazilere kuralım. Verimli arazilerimizi tarıma ayıralım. İşimiz çok önemli ve kıymetli ama zor" diye konuştu.

"Üretim ve istihdam milli mesele"

Üretmek için herkesin seferberlik mantığıyla çalışması gerektiğini söyleyen Vali Şahin, "Daha çok üretmek, istihdam sağlamak, ihraç etmek artık milli meseledir. Üretimde, ihracatta, istihdamda mütevazı olmayalım. Umarım Antalya olarak parmakla gösterilen şehir olmaya devam ederiz" diye konuştu.

"Tarımın nabzını tutuyoruz"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in göreve geldiğinden bu yana Antalya'nın sorunlarına duyarlılık gösterdiğini, çözüm bulmak için çaba sarf ettiğini söylerken, çalışmaları nedeniyle Vali Şahin'e teşekkür etti.

Borsa olarak tarımın nabzını tutmaya çalıştıklarını kaydeden Çandır, Borsa'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Antalya Valiliği yaptıkları işbirliği protokolü çerçevesinde, 19 Kasım'da Dijital Tarım Zirvesi yapacaklarını belirten Çandır, tarımda lider olan Antalya'nın tarımın dijitalleşmesine de öncülük edeceğini söyledi. Antalya'ya Hububat Lisanslı Depo kazandırmak istediklerini, projeyi BAKA desteğiyle yaşama geçireceklerini söyleyen Çandır, bölgede hububat üretimi ve ticaretini geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yerel ürünlere sahip çıkmak ve ekonomiye kazandırmak için 2010 yılında başlattıkları Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i bu yıl 19-21 Aralık'ta Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenleyeceklerini belirten Ali Çandır, Antalya standında da Antalya'nın yöresel ürünlerini sergilemek istediklerini kaydetti. Ali Çandır, Anadolu'nun müthiş yöresel zenginliğini dünyaya tanıtmak istediklerini söylerken, yerel ürünlerin ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti. Çandır, YÖREX'in başladığında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 1761'e çıktığını belirtti.

Et tüketimindeki sıkıntıya dikkat çeken Ali Çandır, 19 Eylül'de Keçi Çalıştayı düzenleyerek keçi etini gündeme getireceklerini söyledi. Çandır, "Bu topraklara ait keçi gibi müthiş bir organik ürün var. Ancak son 30 yılda keçi varlığımızın yüzde 40'ını kaybettik. Antalya keçi varlığında ülkemizde 2. sırada. Bize ait olanı geliştirerek sofralarımıza sunmak istiyoruz" dedi. Organize tarım bölgesi çalışmalarına başladıklarını anlatan Ali Çandır, "Zor şartlara rağmen üretmek istiyoruz bunun için yer bulmamız lazım" dedi. Çandır, Vali Şahin'e toplantıya katılımı ve destekleri için teşekkür etti.

Toplantıda ATB komite üyeleri, tarımda işçi sıkıntısı, Ukrayna'nın domates ve salatalıkta damping kararının etkileri, sulama suyu sıkıntısı, kırsaldan göç, tarım alanı sıkıntısını gündeme getirdi. - ANTALYA