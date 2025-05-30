Antalya OSB ve Süleymaniye'den Gelen Alım Heyeti Arasında 162 Görüşme Gerçekleşti

Antalya OSB sanayicileri Süleymaniye'den gelen alım heyeti ile 162 yüz yüze görüşme gerçekleşti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, dış ticaret ağını genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programlarına Irak'ı da ekledi. Irak'ın Süleymaniye kentinden gelen 14 kişilik iş insanı heyeti Antalya OSB'de ağırlandı.

Antalya OSB Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen iki günlük programın ilk günü, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı. Açılış toplantısının ardından program, Bahar Hindi, CW Enerji ve PSL Elektronik firmalarına yapılan tesis ziyaretleriyle devam etti. Heyet, bu firmaların üretim süreçleri hakkında doğrudan bilgi edinme imkanı buldu.

162 görüşme, 11 ziyaret

Programın ikinci gününde ise birebir iş görüşmeleri (B2B) ve ek tesis ziyaretleri gerçekleştirildi. Süleymaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahman Othman Hama Tall başkanlığındaki heyet, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 39 Antalya OSB firması ile doğrudan ihracat odaklı temaslarda bulundu. İnşaat-yapı, gıda, tarım, enerji, makine, mobilya ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren Iraklı iş insanları ile Antalya OSB sanayicileri arasında toplam 162 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından heyet, toplamda 11 firmayı ziyaret ederek ilgilendikleri ürünlerin üretim süreçlerini yerinde inceledi.

"Yeni pazarlara uzanan köprüler kuruyoruz"

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, "İhracat kapasitemizi artırmak ve firmalarımızı yeni pazarlara açmak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Süleymaniye'den gelen kıymetli heyeti Antalya OSB'de ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gerçekleştirilen 162 iş görüşmesi, bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Sanayicilerimizin ürünleri ve yetkinlikleri uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. Bu görüşmelerin kalıcı iş birliklerine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Gönen, görüşmelerin olumlu çıktılar verdiğine dikkat çekerek, "Görüşmeler esnasında prensipte anlaşıp el sıkışan firmalarımız olduğuna dair bilgiler aldık. Ayrıca hazırlanacak teklif dosyalarının iletilmesiyle birlikte Irak'a ihracat yapacak firma sayımızın artacağına inanıyoruz. Bu süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yatırıma ve ticaret ortaklıklarına açığız"

Heyet Başkanı ve Süleymaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahman Othman Hama Tall ise Antalya OSB'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Antalya OSB, güçlü üretim altyapısı ve çeşitli sektörlerdeki sanayi yetkinliğiyle bizleri etkiledi. Ortaklıklar kurmak, kaliteli ürünleri ülkemize kazandırmak ve iki taraflı ticaret hacmini büyütmek istiyoruz. Süleymaniye, lojistik avantajları ve yatırım dostu iklimiyle Türk sanayicileri için önemli fırsatlar barındırıyor. Biz her türlü iş birliğine açığız ve bu güzel başlangıcın devamını diliyoruz."

Yeni adım: Süleymaniye ziyareti

İki günlük program boyunca sağlanan verimli temasların ardından Antalya OSB Yönetimi, iş birliklerini daha ileriye taşımak amacıyla Süleymaniye'ye bir ziyaret planladıklarını açıkladı. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmini artırmak ve ihracata dayalı ekonomik gelişimi desteklemek adına önemli bir adım olacağı belirtildi. - ANTALYA