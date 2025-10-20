Antalya'nın Coğrafi İşaretli Manavgat Altın Susamı, AB Tescili İçin Gün Sayıyor

MUSTAFA KARABIYIK - Susam üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, coğrafi işaretli "Manavgat Altın Susamı"nın, Avrupa Birliği nezdinde de tescillenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık 60 bin dekar alanda susam üretiminin yapıldığı kentte hasat dönemi tamamlandı. Tarlalardan toplanan susamlar, paketlenerek hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.

Kentte yüksek yağ kalitesi, kendine özgü aroması ve besin değeriyle öne çıkan Manavgat susamı, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret belgesi ile yaklaşık 4 yıl önce tescillendirildi.

Türkiye'deki susam üretiminin üçte biri Antalya'da

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, susamın Türkiye'nin en kıymetli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de 14 bin 439 ton susam üretimi yapıldığını belirten Erkal, Antalya'da yaklaşık 60 bin dekar alanda 5 bin tondan fazla susam üretildiğini belirtti.

Türkiye'deki en fazla susam üretiminin Antalya'da gerçekleştirildiğini dile getiren Erkal, "Türkiye'deki susam üretim alanlarının beşte biri bizdeyken toplam üretim miktarının üçte birini biz üretiyoruz. Bu ne demek? Bizim susamımız daha verimli." dedi.

Erkal, kentteki susam hasat döneminin yeni bittiğini ve geçen yıla göre üretimin daha iyi olduğunu kaydetti.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının tarım arazilerinin etkinleştirilmesi yönündeki çalışmalarıyla bu yıl susam üretim alanına bin dekar daha ilave edildiğini aktaran Erkal, kentte susam üretiminin daha da artacağını bildirdi.

Antalya'da Manavgat Altın Susamı'nın coğrafi işaretli ürün olduğunu da vurgulayan Erkal, "Antalya'da coğrafi işaretli Manavgat Altın Susamı'nın Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret alması için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yağ oranı ve lezzetiyle farklı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Antalya'da üretilen susamın aroması ve verimliliği açısından farklı olduğunu belirtti.

Manavgat susamının adının, Osmanlı dönemindeki tapu tahrir defterlerinde de geçtiğine işaret eden Çandır, "Türkiye'de üretilen susamın yüzde 35'ini Antalya'da üretiyoruz. Özellikle Osmanlı'da saray mutfağına gitmesiyle de ünlü. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescili alan Manavgat susamı, yağ oranıyla ve lezzetiyle dünyada öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçede yaklaşık 45 bin dönüm alanda susam üretildiğini bildirdi.

Bu yıl 4 bin 500 ton civarında ürün aldıklarını anlatan Metin, şunları kaydetti:

"Manavgat Altın Susamı hem ekonomik açıdan hem de lezzet açısından daha değerli. Yüksek yağ oranıyla, aromasıyla tat ve tahin verimi açısından kaliteli. Tarihte Osmanlı mutfağında kullanılan bu ürünümüz hem iç piyasada değerlendiriliyor hem de ağırlıklı olarak Japonya başta olmak üzere ABD, Irak ve İngiltere'de talep görüyor."