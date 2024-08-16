Antalya müzesi taşınıyor

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy :

"Antalya Arkeoloji Müzesi inşaatına yakında başlıyoruz, proje çalışmalarında sona gelindi"

Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracağız"

"2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir"

Antalya'ya yeni müze

ANTALYA - AKTOB'un Ağustos ayı toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünyada turizm konusunda en yoğun ve en etkili reklam veren ülke olduğuna dikkat çekerek, turizmi 12 aya çıkartmak için Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı-Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayılarının artırıldığını ifade etti. Ersoy, "60 yılda ülkemizde arkeoloji alanında yapılan çalışmalara eş değer işi 4 yılda tamamlayacağız. Ayrıca yeni Antalya Arkeoloji Müzesi inşaatına da yakında başlıyoruz, proje çalışmalarında sona gelindi. Bununla birlikte Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracağız." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin Ağustos ayı toplantısı, Aksu ilçesinde bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Adlıhan Dere, AKTOB YK Üyeleri ve çok sayıda turizmci katıldı.

"Krizlere karşı bağışıklık kazanmış yeni bir turizm"

2023 yılının ilk altı ayında 22,9 milyon olan ziyaretçi sayısının, 2024 yılının ilk 6 ayında 26 milyonun üstüne çıktığına dikkat çeken Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirinin ise 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 9'dan fazla artarak 23,7 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Ersoy, "Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Ülkemiz turizmi için çok daha fazlasını başarabileceğimize olan inancımızla 2024 yılı hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Tabi biz hedefimizi açıkladıktan sonra turizm sektörünü etkileyen hem bölgesel hem de küresel düzeyde birçok olay yaşandı. Bunların arasında yılbaşında hedeflerimizi açıklarken göz önünde bulundurduklarımız vardı. Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyatlar gibi. Bu iki büyük spor organizasyonunun haziran, temmuz ve ağustos aylarına etkisini tahmin ediyorduk. Bir yandan da bölgemizde devam eden siyasi gerilimler ve savaşlar var. İşte bu nedenle biz tahmin ettiğimiz ya da hiç bilmediğimiz gelişmelere karşı, Türk turizmini güçlü kılmak adına birçok önlem aldık. Antalya'yı ve ülkemizi dünya turizminin süper ligine çıkartmak ve orada kalıcı hale getirmek adına stratejiler geliştirdik. "Krizlere karşı bağışıklık kazanmış yeni bir turizm" anlayışıyla hareket ederek Türk turizminde üst üste rekorlar kırmayı başardık." diye konuştu.

Antalya müzesi taşınıyor

Bakan Ersoy, Antalya'yı dünyaya tanıtmak amacıyla; 2023 yılında Antalya'da düzenlenen 74 etkinlik kapsamında, aralarında tur operatörü, basın mensubu ve influencerların da yer aldığı; 75 ülkeden, toplam 2 bin 107 kişi ağırlandığını kaydetti. Ersoy, "TGA bünyesinde 200'den fazla ülkede tanıtım ve reklam çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye olarak dünyada turizm konusunda en yoğun ve en etkili reklam veren ülkeyiz.Bu süreçte attığımız en önemli adımlardan biri de turizmi 12 aya çıkartmak için yaptıklarımız oldu. Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayılarını arttırdık. İnşallah 60 yılda ülkemizde arkeoloji alanında yapılan çalışmalara eş değer işi 4 yılda tamamlayacağız. Ayrıca yeni Antalya Arkeoloji Müzesi inşaatına da yakında başlıyoruz, proje çalışmalarında sona gelindi. Bununla birlikte Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracağız." İfadelerini kullandı.

Antalya'nın şehir içi trafik sorununu Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor

Geçtiğimiz yıl başlatılan Kültür Yolu Festivali'nin, Antalya'da 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 2-10 Kasım tarihinde festivalimizi en güçlü şekilde Antalyamızda sizlerle buluşturacağız. Bu tarihleri berilerken en önemli önceliğimizin, Antalyamızın turizm sezonunu uzatılmasına festivalimiz aracılığıyla katkı sağlamak olduğunu da belirtmeliyim. Ancak gözbebeğimiz Antalya'da maalesef altyapı ve ulaşım sorunları yaşanıyor. Biz, Kültür ve Turizm bakanlığı olarak Antalya'ya hiç yakışmayan altyapı sorunlarını çözmeyi de kendimize görev bildik ve bu çerçevede önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Belek ve Kemer bölgesinin gelecek 50 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kanalizasyon altyapılarını ve atık su biyolojik arıtma tesislerini tamamlayıp hizmete aldık. Alanya otoyolunun ihalesi, yap-işlet-devret modeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapıldı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile beraber, şehir içi trafiğin azaltılması ve kavşak düzenlemeleri konusunda projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar inşaat sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor." diye konuştu.