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Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

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Antalya Havalimanı'ndaki bir mekanda uçuş öncesi çay içmek isteyen vatandaşlar fiyatlar karşısında şoke oldu. Vatandaş, 3 karton bardak çaya 766 lira 50 kuruş öderken fahiş fiyat sosyal medyada büyük tepki topladı.

Vatandaşlar hayat pahalılığından şikayet ederken market, kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar sıklıkla gündeme geliyor. Son olarak Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan Simit Sarayı'ndaki çay fiyatı gündem oldu.

BİR BARDAK ÇAY 255 TL

Havalimanında uçuş öncesi bir bardak çay içmek isteyen üç vatandaş, ödedikleri fiyat karşısında büyük bir şok yaşadı. Bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 karton bardak çaya 766 lira 50 kuruş ödediğini belirtti. Bir karton bardak çayın 255 lira 50 kuruş olması kullanıcılardan büyük tepki aldı.

Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

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Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıoğuz:

ülkemizi rant cenneti oldu zehir zıkkım olsun ne diyelim

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kim kimi öperse zamanını yaşıyoruz.

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Birde karton bardakta manyaklik

Yorum Beğen103
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

antalya belediyesi kime ait:))

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Almayın kardeşim alınmasın ki fiyatlar düşsün..Biz aldıkça kullandıkça bunları hakederiz.İftara yakın Açgözlülükten marketleri bi görün inanın hakediyoruz tüm zamları.

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Haber YorumlarıBilly gates:

ŞOV ADINA ORDA BİŞEYLER İÇE KALMA O ZAMAN

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Bu kadar aç gözlüye kayıtsız kalınıyor ya....

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıRamazan ALTIKARDEŞ:

Aga size zorlamı yedirip içiriyorlar anlamadım gitme,yeme,içme kardeşim biliyoruz bu fiyatları biz adamlar işi biliyor bizim ülkede ne kadar çok pahalı olursa oraya daha çok gidiliyor malesef gidersende böyle güzelce öperler adamı afiyet olsun .

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Haber YorumlarıCHP Savar:

serbest piyasa iptal edilmesi

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Artık öpülmüyoruz fikiliyoruz.

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