Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Vatandaşlar hayat pahalılığından şikayet ederken market, kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar sıklıkla gündeme geliyor. Son olarak Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan Simit Sarayı'ndaki çay fiyatı gündem oldu.

BİR BARDAK ÇAY 255 TL

Havalimanında uçuş öncesi bir bardak çay içmek isteyen üç vatandaş, ödedikleri fiyat karşısında büyük bir şok yaşadı. Bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 karton bardak çaya 766 lira 50 kuruş ödediğini belirtti. Bir karton bardak çayın 255 lira 50 kuruş olması kullanıcılardan büyük tepki aldı.