Antalya'da Turizmde Günlük Ziyaretçi Rekoru Kırıldı

Antalya'da Turizmde Günlük Ziyaretçi Rekoru Kırıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Ağustos'ta Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı turist sayısının 105 bini aştığını açıkladı. Bu rakam, Antalya için tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kaydedildi.

Antalya'da turizmde yeni bir günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Ağustos'ta sadece havayoluyla 105 bini aşkın yabancı turistin kente giriş yaptığını açıkladı. Bakan Ersoy, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Antalya'nın turizmde tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısına ulaştığını duyurdu.

Ersoy, 3 Ağustos'ta kente sadece havayoluyla gelen yabancı turist sayısının 105 bin 284 olduğunu belirterek, "Antalya'dan yine gurur verici yeni bir rekor!" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy açıklamasında, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi" dedi.

Türkiye'nin turizmde sadece sayı değil, kalite ve güvenle de öne çıktığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark sağlıyor. Gururluyuz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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