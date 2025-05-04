Antalya'da Karavan Fuarı: Doğayla Uyumlu Taşınabilir Yaşam Alanları Sergilendi

Antalya'da düzenlenen karavan fuarında, deprem kaygısı ve doğa arzusu ile öne çıkan taşınabilir yaşam alanları sergilendi. Güneş paneliyle çalışan, su arıtma sistemi ve akıllı donanımlarla tasarlanan kapsül ev için firma yetkilisi Yağmur Döner, "Şehirden kaçmak isteyenler için minimum alanda maksimum konforu hedefledik" dedi. Otel konforunda villa konsepti sunan Mehmet Kutlu ise, "Demonte yapılarımız Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor" açıklamasında bulundu.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler, Doğa Sporları, Avcılık, Balıkçılık ve Otomotiv Fuarı, 30 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda farklı bütçelere hitap eden tiny house modelleri, karavanlar ve doğayla uyumlu yaşam alanları tanıtıldı.

Son yıllarda art arda yaşanan depremler, vatandaşları güvenli ve taşınabilir yaşam alanlarına yönlendirirken, karavanlar hem afet anlarında sığınma alternatifi hem de doğayla iç içe bir yaşam sunmasıyla dikkat çekiyor. Fuarda sergilenen çekme karavanların fiyatları 160 bin TL'den başlarken, ev konforunda tasarlanan lüks karavanlar 15 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.

"Minimum alanda maksimum konfor"

Tiny house ve kapsül ev konseptiyle fuarda yer alan firmalardan biri, doğa dostu yaklaşımı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekti. Firma yetkilisi Yağmur Döner, "Bir senedir kapsül evimizle uğraşıyoruz. Bu showroom amaçlı ürettiğimiz modelimizi bu fuara hazırladık. Yeni bir firmayız ve ilk defa fuara katılıyoruz" dedi. Döner, geliştirdikleri modelin içinde pis su arıtma sistemi bulunduğunu ve bu sistemin suyu filtreleyerek bahçe sulamada kullanıma uygun hale getirdiğini belirtti. Ayrıca evin çatısının tamamının esnek güneş panelleriyle kaplı olduğunu söyleyen Döner, "Şehirden kaçmak isteyenler için minimum alanda maksimum konforu hedefledik. Biz de öyle insanlarız çünkü" dedi.

"Müşterinin hayal ettiği her şey gerçekleştirilebilir"

Kapsül evin çelik konstrüksiyonla üretildiğini, 40 yıl garanti verildiğini ve akıllı ev sistemleriyle donatıldığını aktaran kapsül evin üreticisi Döner, "Yatağımızı 360 derece döndürebiliyoruz. Projeksiyon perdemiz var, yatakta film keyfi yapılabiliyor. 40 metrekarelik iç alanın dışında 18 metrekare veranda da mevcut. Standart paketimiz 3 milyon 650 bin TL'den başlıyor, full donanım hali ise 11 milyon TL. Müşterinin hayal ettiği her şey gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz"

Fuarın bir diğer dikkat çeken katılımcısı ise 10 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren bir başka firma oldu. Firma yetkilisi Mehmet Kutlu, otel konforunu villa konseptiyle sunduklarını belirterek, "Bizim en büyük farkımız otel konforunu villa konsepti olarak müşterilere sunmak. Ayrıca demonte yapılarımız tüm coğrafi bölgelere uyum sağlayabiliyor" dedi. Bursa'da üretim yaptıklarını belirten Kutlu, "Evimizde havuz, ateş çukuru, dış sauna ve şömine bölümü var. Bu konseptimizin fiyatı 4.5 milyon TL. Ürünlerimiz doğayla barışık, üstü kompozit alüminyum, içte 10 santim yalıtım var. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Fuar alanında modern mimarili tiny houselar, estetik peyzaj tasarımıyla bir araya getirilerek doğada yaşam hayali kuranlar için örnek yaşam alanları oluşturuldu. Ziyaretçiler fuar süresince modelleri yakından inceleme, teknik detayları öğrenme ve firmalardan birebir bilgi alma fırsatı buldu. - ANTALYA