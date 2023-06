Antalya'da aşırı yağmur kirazı dalında bıraktı

Kiraz üreticisi Yılmazsoy: "Daha önce böyle bir afet görülmedi. Bunun gibisi ilk kez oluyor"

"Bahçeye dahi girmek istemiyorum. Durumumuz gerçekten içler acısı"

ANTALYA - Antalya'da son zamanlarda yaşanan sağanak yağmurlar, İbradı ilçesi Ürünlü mahallesindeki kiraz ağaçlarına zarar verdi. Fazla yağmurdan çürüyen kirazlar dalında kaldı. Çiftçiler bu sene yağmurların yoğun yağması sebebiyle kirazlarda çatlak ve çürümeler olduğunu belirterek "Geçen seneye oranla kirazların dökümü çok ama dalında çürüdüler" dedi.

"Durumumuz içler acısı"

Kiraz bahçesini 18 yıl önce oluşturduğunu söyleyen kiraz üreticisi Sacit Yılmazsoy, "Yıllardır tarım ile uğraşıyorum. Bahçeyi 18 yıl önce oluşturmuştum. 5-6 yıldır verim almaya başlamıştım. Geçen yıl aldığım verim bir ton civarındaydı. Planlı bakım ve ilaçlama sayesinde iç kurdu veya bozulmaya karşı çok iyi bir önlem almıştık. Çok iyi ürün almıştım. Bu yıl ise hava şartları öyle çok etkiledi ki, bizim ilaçlama programını bozdu ve kirazlar çöktü. Yani bütün ilaçlamamıza rağmen kirazlar yumuşadı ve bozuldu. Daha önce böyle bir afet görülmedi. Bunun gibisi ilk kez oluyor. Bahçeye dahi girmek istemiyorum " dedi.

"Geçen yıla göre rekolte çok iyi olacaktı"

Geçen yıla göre bu yıl 3 katı ürün beklediklerini ve iyi bir rekolte olacağını söyleyen Yılmazsoy, "Bu yıl geçen yıla göre 3 katı verim almayı yani 3 ton civarında kiraz almayı bekliyorduk. Fakat biz şu anda yüzde on ancak ürün alabildik. Kirazlar tamamen bozulma yaptı. Dalında çürüdü. Bu da hava şartlarından meydana geldi. Bir aydan bu yana yağmur yağıyor. Her hafta yağmurlu geçti. Haftanın beş günü yağışlı gitti. Havanın müsaade ettiği bir iki günde de ilaçlama yaptık. Ona rağmen verim alamadık. Geçen yıl aynı programda ilaçlama yaptık ve hiçbir şekilde sorunla karşılaşmadık. Geçen yıl haziranın ilk haftasında ürünü toplamaya başlıyorduk. Bu yıl hava şartlarından dolayı 10 gün gecikmeyle başladı. Bu hava şartları da bu sonucu getirdi. Maalesef bu yıl çok büyük zarardayız. Bu sorun köyümüzü ve İbradı'yı etkiledi. Hatta Türkiye'de etkilediğini biliyorum. 170 adet ağacım var. Bahçeyi ben 2005 yılında yaptım. Cins Ziraat 900 Napolyon kirazı. Bu zamana kadar budaması ve bakımı ile her yıl uğraştık. Belli bir kazanç sağlamaya çalıştık ama maalesef istediğimizi her zaman elde edemiyoruz" şeklinde konuştu.