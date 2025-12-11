Anne ile kızının hayali Seç Market ile gerçeğe dönüştü

Denizli'de oturan ve baba mesleğini yaşatan Anne Neşe Alev ve kızı Nedime Alev'in hayali Seç Market ile gerçek oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından "Bir Mesaj, Bir Hayal, bir Seç Market" başlığıyla duyurduğu Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'ndeki kadın girişimci Neşe Alev ve kızı Nedime Alev, bakkaldan Seç Market'e dönüşüm yolculuklarını anlattı.

Denizli'de yıllardır baba mesleği olan bakkalcılık yapan Neşe Alev ve kızı Nedime, 15 yıl boyunca kendi imkanlarıyla ayakta tutmaya çalıştıkları küçük işletmelerini Seç Market iş ortaklığıyla bir markete dönüştürdü. Ailenin hayalini gerçekleştiren ise Nedime'nin Murat Ülker'in blogundaki iletişim formunu doldurduktan sonra Seç Marketler yönetiminin kendisiyle iletişim kurması oldu. Dört kardeş olmalarına rağmen tek başına babasının mesleğini sürdüren Neşe Alev'in verdiği mücadele, kadın girişimciliği açısından örnek bir başarı hikayesine dönüştü.

"Bakkalı kapatmayı düşünürken Seç Market'e dönüştükten sonra ikinci bayiliği düşünmeye başladık"

Küçük bakkal dükkanının markete dönüşüm hikayesinin mimarı olan Nedime Alev, annesinin zorluklarla yürüttüğü işletmeyi birlikte büyütmek istediklerini belirterek o süreci şöyle anlattı:

"Annem dükkanın işlerinde çok zorlanıyordu. Babam başka bir yerde çalıştığı için dükkanda olmuyordu. Anneme ben yardımcı olmak isterken kendimi işin içinde buldum. 10 yaşından beri annemle çalışıyorum. Annem çok mücadeleci bir kadın. Ailemle birlikte dükkanda çalışmanın çok güzel faydaları oluyor. Hep beraberiz burada, bir aradayız. Annemle ben genellikle kasada duruyoruz. Abim gelen malları diziyor. Babam ise depoda çalışıyor. Ailecek ortaklaşa çalışıyoruz. Babam eski dükkanı fiyatlardan dolayı kapatmak istiyordu. Artık çok pahalıya geliyordu. Ürün tedariği çok zorlaşıyordu. Diğer aldığımız yerler istemediğimiz şeyleri gönderiyordu. İstemediğimiz fiyatlarda alıyorduk. Rekabet ortamına uyamıyorduk."

Babası artık dükkanı kapatmak istediğini söylediğinde bir çıkış yolu aradıklarını ve araştırmaları sonrasında Seç Market'e başvurduklarını söyleyen Nedime Alev, yeni düzenle birlikte rafların, ürün çeşitlerinin ve fiyatların tamamen değiştiğini belirterek; "Sonra hızlıca Seç Market bayiliği aldık. Eskiden satmaya korktuğumuz ürünler vardı. Şimdi paletle geliyor ve hepsi satılıyor. Eskiden çok fazla toptancı geliyordu. Hepsiyle uğraşmak çok zor oluyordu. Şimdi sistem üzerinden tek yerden 2 gün içinde ürünler tedarik oluyor. Şu anda ürünleri sattığımız fiyatlara biz eskiden ürün alamıyorduk. Şimdi fiyatlarımız uygun. Müşteri geldiğinde aradığı her şeyi bizde buluyor. İşlerimiz iyi gidiyor. İlerleyen süreçlerde ikinci bayiyi bile düşünüyoruz" dedi.

"En başlarda günde 7 ekmek satıyorduk, ikisini biz yiyorduk"

Baba mesleğini yaşatmak için 2011'de bakkal devralan anne Neşe Alev ise yıllarca küçülme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"15 yıldır buradayız ama bir türlü büyüyemiyorduk. Ben dükkanı ilk açtığım zaman günde 7 ekmek satıyordum, onun da zaten 2'sini biz yiyorduk. Müşterim çok azdı. 15 yıl süren bakkallık hayatından sonra büyümek istedik. Kurumsallaşmak istiyorduk ve araştırmalarımızın ardından Seç'i seçtik. Kızımla beraber Seç'e başvurduk. Sonrası çok hızlı ilerledi. Seç Market yetkilileri bizimle çok güzel ilgilendi. Seç Market'e geçtikten sonra fiyatlar çok uygun hale geldi. Büyüdük. Bakkalken istediğimiz ürünü bulamıyorduk veya istediğimiz fiyatta bulamıyorduk ama Seç Market'e geçtikten sonra tedariklerimiz çok hızlandı. Ürünlerimiz kısa süre içinde mağazamıza geliyor. Veresiyeden kurtulduk.

"Çalışmak ve çalıştığını bir yere getirmek çok güzel bir duygu"

Neşe Alev kadın esnaf olmaktan duyduğu gururu ve ailesiyle beraber çalışmaktan duyduğu mutluluğu da şu sözlerle anlattı:

"Bir kadın olarak müşterilerim de küçük bir bakkaldan böyle bir markete geçmemden gurur duydular. Bizim bakkallık babadan geliyor. Biz 4 kardeşiz. En büyükleri benim. Babamdan sonra bakkallığı yürüten ben oldum. Marketi ailecek beraber işletiyoruz. Kadın esnaf olmak çok güzel bir şey. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Çalışmak ve çalıştığını bir yere getirmek çok güzel bir duygu."

Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner: "Bu güzel hikayeleri çoğaltmak istiyoruz"

Küçük bir bakkal dükkanından büyük bir markete dönüşme cesaretini gösteren anne ve kızını tebrik eden Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner modelin etkisini şu sözlerle anlattı: "Yerel esnafı dönüştüren, aynı zamanda işini büyütmek, ekonomik anlamda güçlenmek isteyen kadınlara fırsat veren "Seç" iş modeli, küçük işletmelere kurumsal bir kimlik ve rekabet gücü kazandırıyor. Neşe Hanım'ın marketi bunun en güzel örneklerinden biri. Geleneksel mahalle esnaflığının sıcaklığını ve samimiyetini korurken, modern perakende anlayışını mahalleye taşımayı başardık. Burada sadece ticari bir faaliyet gerçekleştirmedik; aynı zamanda mahalledeki sosyal yaşama, kadın istihdamına ve aile girişimciliğine katkı sağladık. Neşe Hanım'ınki gibi hikayeleri çoğaltmak en büyük hedefimiz."

Seç Market'in 81 ilde esnafa kurumsal kimlik, danışmanlık, tedarik ve dijital altyapı desteği sunduğunu hatırlatan Akiner, "Bu iş modeli aile ekonomisine de katkı sunan bir yapı. Yerel esnafın yükünü hafifletiyor, kazanç ve verimlilik sağlıyor. Seç Market aynı çatı altında çalışan, iş bölümü yapan aile üyeleriyle bir aile ekonomisi modeli de sunuyor" dedi. - DENİZLİ