Ankara ve Sinop'ta Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İlan Edildi

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Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara ve Sinop'taki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sinop'ta ise Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturuldu.

Ankara ve Sinop'taki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki 698 bin 776,34 metrekarelik alan, "ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Ayrıca, Sinop'un Merkez ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki 11 bin 682,26 metrekarelik alan da "Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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