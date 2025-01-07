Ankara Üniversitesi'nden Kira ve Aidatlara Yönelik Veri Tabanı Protokolü

Ankara Üniversitesi, Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında Türkiye'deki konutlarda uygulanan kira ve aidatlara ilişkin veri tabanı oluşturulması için protokol imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır ile Apsiyon Bilişim Üst Yöneticisi (CEO) Kudret Türk katıldı.

Rektör Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, söz konusu protokolle veri yönetimindeki verimliliği artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kira ve aidatlarla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma olduğunu anlatan Ünüvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara endeksleme yapmak gerekiyor. Elimizde rasyonel endeks olmazsa atacağımız adımlar sağlıklı olmaz. Protokolle pratik kabiliyeti akademik beceriyle bir araya getireceğiz. Doğru ölçülere göre adım atmış olacağız. Böylece toplumun gerçekçi endekslerle daha rahat ve doğru kararlar almasını temin etme şansına sahip olacağız."

"Veri tabanıyla doğru analiz yapılacak"

Apsiyon Bilişim CEO'su Kudret Türk de aidat ve kiralara ilişkin endeksleme sistemi oluşturulmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde çok ciddi veri birikimimiz var. Yaklaşık 12-13 yıldan beri oluşturduğumuz sistemimiz var. Ancak dağınık şekilde olan bu verileri anlamlı hale getirmek gerekiyor. Fahiş aidat ve kira artışları olduğunu biliyoruz. Veri tabanıyla doğru analiz yapılarak buradan alınan çıktıları herkese açık istatistik olarak sunmak istiyoruz."

TESKON Genel Başkanı Sağır da oluşturulacak veri tabanıyla vatandaşları mağdur eden yanlış bilgilendirmenin önüne geçmeye çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından "Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.