Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
AK Partili Abdullah Güler'den 'Genel af' iddialarına net yanıt

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması

Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Ankara Üniversitesi'nden Kira ve Aidatlara Yönelik Veri Tabanı Protokolü

Ankara Üniversitesi'nden Kira ve Aidatlara Yönelik Veri Tabanı Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi, TESKON ve Apsiyon Bilişim, Türkiye'deki konutlarda uygulanan kira ve aidatlarla ilgili veri tabanı oluşturmak için protokol imzaladı. Protokol ile kamuoyuna daha doğru bilgiler sunulması ve veri yönetiminin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Ankara Üniversitesi, Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında Türkiye'deki konutlarda uygulanan kira ve aidatlara ilişkin veri tabanı oluşturulması için protokol imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır ile Apsiyon Bilişim Üst Yöneticisi (CEO) Kudret Türk katıldı.

Rektör Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, söz konusu protokolle veri yönetimindeki verimliliği artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kira ve aidatlarla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma olduğunu anlatan Ünüvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara endeksleme yapmak gerekiyor. Elimizde rasyonel endeks olmazsa atacağımız adımlar sağlıklı olmaz. Protokolle pratik kabiliyeti akademik beceriyle bir araya getireceğiz. Doğru ölçülere göre adım atmış olacağız. Böylece toplumun gerçekçi endekslerle daha rahat ve doğru kararlar almasını temin etme şansına sahip olacağız."

"Veri tabanıyla doğru analiz yapılacak"

Apsiyon Bilişim CEO'su Kudret Türk de aidat ve kiralara ilişkin endeksleme sistemi oluşturulmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde çok ciddi veri birikimimiz var. Yaklaşık 12-13 yıldan beri oluşturduğumuz sistemimiz var. Ancak dağınık şekilde olan bu verileri anlamlı hale getirmek gerekiyor. Fahiş aidat ve kira artışları olduğunu biliyoruz. Veri tabanıyla doğru analiz yapılarak buradan alınan çıktıları herkese açık istatistik olarak sunmak istiyoruz."

TESKON Genel Başkanı Sağır da oluşturulacak veri tabanıyla vatandaşları mağdur eden yanlış bilgilendirmenin önüne geçmeye çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından "Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
img

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
img

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
img

Uzak Şehir'in Sadakat Alabora'sı sosyal medyada bambaşka
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı heyetinden DEVA Partisi'ne ziyaret! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

Heyetin son durağı DEVA oldu! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ocak Çubuk, Ayaş, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Burak Dalgın DEVA Partisi'nden neden istifa etti? Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Ocak günün maçları nereden izlenir? 8 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, İkizler, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bir Gece Masalı neden yok, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 7 Ocak Salı? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm TRT1 HD izle! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi? Fenerbahçe U19'la mı çıkacak (Ziraat Türkiye Kupası)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.