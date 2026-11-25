Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, gayrimenkul işlemlerinin gerçek bedelleri üzerinden kayıt altına alınmasının, vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün Uluslararası Değerleme Standartları Konseyince (IVSC) "Değerleme Programları için Yenilikçi Müfredat Geliştirme" kategorisinde ödüle layık görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, üniversitenin yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, bölümün çalışmalarını uzun süredir takip ettiklerini belirterek, başarının yalnızca Ankara Üniversitesi için değil, ülkenin gayrimenkul ve değerleme eğitiminin uluslararası alandaki saygınlığı açısından da önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Hatipoğlu, ekonomik ve toplumsal hayatın önemli bir parçası olan gayrimenkulün vatandaşların tasarruflarından, işletmelerin yatırımlarına, kredi teminatlarından kamu varlıklarının yönetimine kadar pek çok alanda yer aldığını ifade etti.

Tüm bu alanlarda sağlıklı kararlar alabilmenin temel şartlarından birinin doğru ve güvenilir değer bilgisi olduğunu bildiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bilimsel yöntemlere, güvenilir verilere ve uluslararası standartlara dayanan bağımsız değerleme, piyasaların daha şeffaf işlemesine, yatırımcı güveninin artmasına ve finansal istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de bu konuya büyük bir önem veriyoruz. Gayrimenkul işlemlerinin gerçek bedelleri üzerinden kayıt altına alınması, vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından son derece önemli. Benzer şekilde kamuya ait taşınmazların etkin ve verimli yönetilmesi de doğru ve güvenilir değer bilgisine bağlı."

"Zirvede kalmak için daha fazla gayret göstermemiz lazım"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da araştırmayı ve toplumsal katkıyı en uygun şekilde yapmak ve uluslararasılaşma noktasında hem fakülteyi hem üniversiteyi ileriye götürmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Araştırma üniversiteleri sıralamasında bu sene Ankara Üniversitesinin 10. sıradan 8. sıraya yükseldiğini belirten Ünüvar, fakültenin aldığı bu ödülün diğer fakültelere ve birimlere etkisi olmasını diledi.

Ünüvar, zirveye çıkmak kadar zirvede kalmanın önemine de işaret ederek, "Zirvede kalmak için zirveye çıkarken gösterdiğimiz gayretten daha fazlasını göstermemiz lazım. Biz üniversite yönetimi, rektörlük olarak gerek akademik gerekse idari teşkilat anlamında elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, her türlü desteği de veriyoruz." dedi.

Kadro, donanım ve fiziki anlamda önemli destekler sunduklarını kaydeden Ünüvar, daha iyi olmak için sürekli çalışmaları ve gayret etmeleri gerektiğini bildirdi.

Bölümün iki başvurusu da "takdire değer" bulundu

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş de IVSC'nin değerleme standartları sektöründeki önemine dikkati çekerek, söz konusu ödüllerin bu yıl ilk defa dağıtıldığını belirtti.

5 kıta 16 ülkeden 100'e yakın başvurunun olduğunu kaydeden Tanrıvermiş, üniversitenin üç başvurusundan birinde mükemmeliyet ödülü aldığını ve diğer iki başvuruda "takdire değer" bulunduğunu bildirdi.

Tanrıvermiş, Ankara Üniversitesinin böylece bu alanda dünyanın sayılı üniversitelerini geride bıraktığını bu başarıyı geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA