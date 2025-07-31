Ankara Ticaret Odası TSE Kalite Belgesini Yeniden Aldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Kalite yolculuğumuzu her geçen gün daha da geliştirerek güçlendiriyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir kalite yönetim sistemini geleceğe taşırken, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmetler sunmaya devam etmek" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgelendirme denetimini başarıyla tamamlayarak yeniden almaya hak kazandığı "TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" takdimi, ATO Başkanlık Makamı'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran'a, TSE EN ISO 9001: 2015 Belgesi, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından takdim edildi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, törende yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası'nın kalite yolculuğunun 2002 yılında başladığını hatırlatarak, TSE tarafından yapılan titiz denetimler sonucu verilen TSE EN ISO 9001: 2015 belgesinin, ATO'nun hizmet süreçlerinde kaliteyi, verimliliği ve üye memnuniyetini önceleyen yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalarla üyelerine sunduğu hizmet süreçlerini TSE EN ISO 9001: 2015 standardının gerekliliklerine uygun hale getirdiğini kaydeden ATO Başkanı Baran, "Bu çalışmalarımızın başarısı da TSE'nin 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği belgelendirme denetimleriyle kayda geçti. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesini uluslararası standartlarda sürdürdüğümüzü bir kez daha tescilledik. Bu belge, 3 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre zarfında da kalite çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Türk Standartları Enstitüsü'nün her yıl gerçekleştireceği gözetim denetimleri aracılığıyla sistemimizi daha da geliştirecek, süreçlerimizi mükemmelleştirecek ve sonuç olarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz, sürdürülebilir kalite yönetim sistemini geleceğe taşırken, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmetler sunmaya devam etmek. Bu vesileyle, TSE Başkanımıza ve değerli ekibine, bu süreçteki destekleri ve katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu başarıda emeği geçen tüm ATO çalışanlarımızı da yürekten kutluyorum" dedi. - ANKARA