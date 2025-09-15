Ankara Ticaret Odası Belarus'ta Ekonomik İş Birliği Forumuna Katıldı

BELARUS, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO üyelerinin, dış ticaret imkanlarını artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı ve beraberindeki ATO heyeti ile Belarus'un Başkenti Minsk'te düzenlenen 'Uluslararası Ekonomik İş Birliği Forumu'na katıldı. Burada konuşan Yılmaz "Dünya üzerinde yaşanan savaş ve çatışmaların ticarete de taşındığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte ekonomik iş birlikleri her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Küresel ticaretin ağırlık merkezinin hızla batıdan doğuya hareket ettiği bu dönem bazı riskler içerse de, yeni fırsatları beraberinde getirerek, yeni iş birliklerine imkan sağlayacak bir zemin oluşturuyor" dedi.

Uluslararası Ekonomik İş Birliği Forumu, Minsk Kentsel Yürütme Komitesi himayesinde gerçekleştirildi. Foruma Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı ve beraberindeki ATO heyeti de katıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz burada yaptığı konuşmada "Dünya üzerinde yaşanan savaş ve çatışmaların ticarete de taşındığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte ekonomik iş birlikleri her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Küresel ticaretin ağırlık merkezinin hızla batıdan doğuya hareket ettiği bu dönem bazı riskler içerse de, yeni fırsatları beraberinde getirerek, yeni iş birliklerine imkan sağlayacak bir zemin oluşturuyor. Doğunun en batısında ve aynı zamanda batının en doğusunda yer alan Türkiye, önemli bir potansiyel olarak tüm dünyanın dikkatini çeken bir merkez durumunda. Başta enerji olmak üzere, ticaret, eğitim, savunma sanayi, yazılım ve teknoloji alanlarında çok ciddi iş birliği fırsatları sunan bir ülke olarak Türkiye, bölgenin önemli aktörlerinden birisi haline gelmiştir" dedi.

'ANKARA, YÜKSEK TEKNOLOJİDE ÜS DURUMUNDA'

Yılmaz, yaptığı konuşmada Ankara ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi vererek, "Başkent Ankara, son dönemde sanayi, ticaret ve turizmde önemli gelişmeler kaydederek, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Nüfusu 7 milyona yaklaşan şehrimiz, ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yapıyor. Ankara, 6 bine yakın sanayi işletmesiyle özellikle yüksek teknoloji sanayi üretiminde ciddi bir üs haline geldi. 13 organize sanayi bölgesi yüzde yüze yakın doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrimiz, ülkemizin toplam ihracatında yüzde 6'lık paya sahip durumda. Ankaramız çok önemli bir alternatif olarak, yatırımcılara fırsatlar sunuyor" dedi. Türkiye'nin yatırımcıların ilgisini çeken bir ülke durumunda olduğunu kaydeden ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Makro ekonomik dengesi istikrarlı bir şekilde düzelmeye devam eden ülkemiz, son 20 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Büyüme kompozisyonunda sanayi ve teknoloji giderek güç kazanıyor. Türkiye, geniş iç pazarının yanı sıra, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan bölgesel pazarlarla ticaret imkanı sağlayan ve çok uluslu şirketler için küresel bağlantılar sunan bölgesel bir merkez konumundadır" dedi. Büyükelçiler, bakanlar ve uluslararası iş heyetlerinin yer aldığı Forum'da, dış ticaretin geliştirilmesi, ortak yatırım alanları ve yeni iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BELARUS TİCARET VE SANAYİ ODASI'NA ZİYARET

Ziyaret kapsamında, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Denis Meleshkin ve Genel Müdürü Sergey Nabeshko ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi Genel Müdür Yardımcısı İrina İvanova'nın katıldığı toplantıda, ATO üyelerinin Belarus pazarında daha etkin yer alabilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.