Ankara Sanayi Odası 62. Kuruluş Yılını Kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "ASO, hayata geçirdiği projelerle, çalışmalarla Ankara'nın marka değerini arttırıyor ve şehrimizi geleceğe taşıyor" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) 62. kuruluş yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile Ankaralı iş insanları ve sanayiciler katılımıyla gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Ankara'nın sadece Türkiye'nin başkenti değil, aynı zamanda sanayinin, bilimin, yazılımın, teknolojinin, inovasyonun ve savunma sanayisinin de başkenti olduğunu ifade etti. Ankara'nın sanayi alanındaki gelişimine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "ASO'yla birlikte Ankara savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine iş ve inşaat makinelerinden yüksek teknoloji üretimine kadar her alanda adından söz ettiren, dünyanın her köşesine ve 190'ndan fazla ülkeye sanayi ürünleri ihraç eden bir konuma yükseldi. Burada da Ankara Sanayi Odamızın çok büyük emekleri var" dedi.

Otellerdeki 'yıldız' sistemi gibi dünyada odalar için de benzer bir standart olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür bugün Türkiye'de neredeyse 367 odadan 290 tanesi bu çerçevede beş yıldızlı konuma geldi" bilgisini paylaştı. Hisarcıklıoğlu, uluslararası akredite kuruluşlarınca odaların denetlendiğini belirterek, "Bu denetlemenin sonucunda, Ankara Sanayi Odamız tam 5 yıldızlı hizmet verdiğinin somut göstergesini teyit etmiş oldu" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, ASO'nun her yıl geliştirdiği, artırdığı faaliyetleriyle kurumsal kapasitesiyle iş insanlarının temsil mekanizması olma sorumluluğunu yerine getirdiğini dile getirerek, "ASO, hayata geçirdiği projelerle, çalışmalarla Ankara'nın marka değerini artırıyor ve şehrimizi geleceğe taşıyor. Hem bir sanayici hem de TOBB başkanı olarak ASO'nun köklü geçmişiyle icraatlarıyla iftihar ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

"İhracatımızın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünlerinden oluşuyor"

ASO Başkanı Ardıç ise Ankara'nın OSTİM, Sincan, Temelli bölgesi, İvedik, Kahramankazan, Akyurt ve Siteler başta olmak üzere, savunma ve havacılık sanayisini de kapsayan geniş üretim ekosistemiyle, ülkenin bilgi ve teknoloji üretiminin üssü olduğuna işaret etti.

Sanayi ekosisteminin etkin işlerliği ve istikrarlı gelişimi için 40 meslek grubunda 10 bini aşan üye firmasıyla ASO'nun, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma sürecine en fazla katkıyı sağlamayı vizyon edindiğini belirten Ardıç, "Onun için bu akşamı sadece bir ödül takdim töreni olarak değil, Ankara'nın ve ülkemizin rekabetçilik, yenilikçilik ve kapsayıcılık ekseninde daha müreffeh bir geleceğe ilerleyişinin güçlü beyanı olarak görüyoruz" dedi.

Ardıç, Ankara'nın bugün, savunma sanayisinden yazılıma, medikalden makineye, kimyadan elektroniğe uzanan geniş üretim zinciriyle ülkenin ihracat ve istihdamında en stratejik merkezlerden biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Şehrimiz sadece bir başkent değil, aynı zamanda üretimin, teknolojinin ve ihracatın merkezi olma iddiasını her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriyor" açıklamasında bulundu.

Rakamların bu gelişmeyi teyit ettiğini belirten Ardıç, "Yıllık 15 milyar doları aşan ihracatımızın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünlerinden oluşuyor. İhracatımızda yüzde 13,3 yüksek teknoloji payı ile gelişmiş sanayi şehirlerimiz arasında açık ara lider konumdayız. Yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracat ve 14 milyar dolara yaklaşan cirosuyla savunma sanayisinde ülkemizin kalbiyiz. Müteahhitlik sektöründe dünyanın en büyük 250 firması arasında yer alan 22 firmamızla küresel oyuncuyuz" şeklinde konuştu.

"İhracatımızla Ankara olarak Türkiye'nin üretim üssü konumumuzu güçlendiriyoruz"

Ardıç, Ankara'nın ihracatının bu yıl 16 milyar doları aşmasını beklediklerine dikkati çekerek, "İhracatımızla Ankara olarak Türkiye'nin gerçek üretim ve teknoloji üssü konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Gerek ihracat hacimlerini gerekse sattıkları ürünlerin kilogram fiyatını artıran ve bugün ödül almaya hak kazanan firmalarımız, bu stratejinin, vizyonun ve güçlü üretim kültürünün temsilcileridir" ifadelerine yer verdi.

Program, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ASO Başkanı Ardıç'ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla devam etti.

ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Organizasyonu kapsamında, ihracat, istihdam, karlılık, AR-GE ve yenilik, ikiz dönüşüm olmak üzere 5 kategoride 28 sanayi firmasına ödül verildi. - ANKARA