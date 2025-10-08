Ankara'nın 24 Firması 'Türkiye 100' Listesinde

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ' Türkiye 100' listesinde yer alan 24 Ankara firmasıyla bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğiyle hazırlanan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiği 'Türkiye 100' listesinde yer alan 24 Ankara firmasıyla, ATO ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda bir araya geldi. ATO Congresium'daki etkinliğin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Ankara firmalarının 'Türkiye 100' listesinde başarıyla yer almasından büyük gurur duyduklarını belirterek, "2021-2023 dönemini kapsayan, bu yılki Türkiye 100 listesinde, 25 farklı ilimizden, 34 ayrı sektörden 100 şirket yer aldı. Ülkemizin en hızlı büyüyen bu 100 şirketinin ortalama ciro büyümesi yüzde bin 644 olarak gerçekleşerek, milli gelir artışının 6 katı bir performansa ulaştı. Başkentimiz, 24 şirket ile listenin en başına yerleşti. Yine şehrimizden listeye giren 24 şirketin 8'i de en hızlı büyüyen ilk 10 şirket arasında yer aldı. Ekonomimizin güçlü temellerini oluşturan bu gurur tablosunda yer alan şirketlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı hepimizin gururu" dedi.

"Yeni girişimlere yol gösteriyor, örnek teşkil ediyor"

ATO Başkanı Baran, küresel ekonominin belirsizliklerle dolu olduğu bu süreçte şirketlerin elde ettiği başarının önemine değinerek, "Listede yer alan şirketlerimiz sadece Başkentimizin değil, ülkemizin üretim ve ticaret gücünü, vizyonunu ve girişimcilik kapasitesini sergiliyor. Yeni girişimleri cesaretlendiriyor, yol gösteriyor genç girişimcilerimize ve iş dünyamıza örnek teşkil ediyor. Ülkemizin kalkınmasına, istihdamına, ihracatına katkı sağlıyor. Marifet iltifata tabidir, bu başarıyı sizlerle birlikte kutlamaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Toplantıda, Türkiye 100 listesinde yer alan firmalara, Ankara Ticaret Odası tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Dairesi iş birliğiyle Çanakkale'de oluşturulan 'Geleceğe Nefes Hatıra Ormanı'nın fidan sertifikaları takdim edildi.

Firma temsilcilerinin tek tek söz alarak, görüş ve önerilerini paylaştığı programa ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik, Ali İhsan Güçlü ve Yasin Özyolu, ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir ile çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA