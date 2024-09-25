Ankara'da 'Ustam Anlatıyor' Etkinliği Gerçekleştirildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile birlikte ATO'nun 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi tarafından Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen "Ustam Anlatıyor" başlıklı programa katıldı.

ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen, sektöre emek vermiş usta isimlerin bilgi ve tecrübelerini, sektörün genç temsilcileriyle paylaştığı programda, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal birer konuşma yaptı.

ATO Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu Başkanı aynı zamanda 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Berat Kuzu'nun sunumuyla başlayan "Ustam Anlatıyor" etkinliğinde, ATO Meclis Üyesi Hayati Özbek'in moderatörlüğünde, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil ile sektör temsilcileri Alişan Koç ve Uğur Dinlemez, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Programa, ATO 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Derya Filiz Dalga, Komite Üyesi Serhat Karahüseyin, 10 No'lu Basın Yayın Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Karabulut, Meclis Üyesi Caner Vural, 14 No'lu Medya Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İsa Doğmuş ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Ahilik Haftası'nı kutlayarak konuşmasına başlayan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Ustam Anlatıyor" etkinliğinin, Anadolu'da yüzyıllar boyu devam ederek, toplumu sosyal ve ekonomik açıdan geliştiren, huzur, barış ve refah içinde yaşamasını sağlayan, temelini usta-çırak ilişkisinden alan Ahilik kültürünün kutlandığı Ahilik Haftası'nda gerçekleştirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.

Baran, "Komitemizin, usta-çırak ilişkisini günümüz şartlarına uyarlayarak, bu organizasyonu gerçekleştirmesi ve genç sektör temsilcilerine mesleğin duayenlerinin, ustalarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanabileceği bir etkinlik düzenlemesi gerçekten çok kıymetli. Ankara Ticaret Odası olarak Ahiliğin de temelini oluşturan usta-çırak kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Başarının şartı işinizi severek yaparak fark oluşturmak ve en iyisi olmak"

Sektörel bilgi, deneyim ve meslek kültürünün sektörün genç temsilcilerine aktarılmasının önemine değinen Baran, kendi iş hayatından örnekler aktardı. Küçük yaşlarda çalışma hayatına başladığını anlatan Baran, "İş hayatına, çocuk yaşta birçok yerde çıraklık yaparak başladım. Ticareti öğrenmek ve işin mutfağında pişmek için bunlar çok kıymetli idi. O dönem yaptığım tüm işler bana ticareti öğretti. Biz tüccarlığı çıraklıktan öğrenmeye başladık. Günümüzde ticarette rekabet edebilmek daha zor hale geldi. Böyle bir ortamda başarının şartı işinizi severek yaparak oluşturmak ve en iyisi olmak" dedi.

"Emaneti işimize, sektörümüze sahip çıkarak koruyacağız"

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal de yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası'nı temsilen seçilen üyelerin, sektörlerinin sorunlarını takip ederek, gündeme taşımasının önemine değindi. Deryal, "Bizim bu memlekete, millete sorumluluklarımız var. Atalarımız, Çanakkale'de Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon'da, İzmir'de, vatanın her yerinde kanlarını dökerek, canlarını vererek vatanı bizlere emanet ettiler. Biz de bu emaneti bugün işimize, sektörümüze sahip çıkarak koruyacağız" dedi.

Deryal, düzenlenen etkinlikte sektörün ustalarının, Başkent'te marka olma hikayelerini anlatacaklarını kaydederek, "Belki burada kurulacak bir cümle iş hayatımıza yön verecektir. Ben bu toplantılardan pek çok insanın faydalandığını gördüm" dedi.

"Ankara'da markaların değer kazanması için çalışıyoruz"

ATO'nun Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Berat Kuzu da konuşmasında, komite olarak göreve geldikleri tarihten bu yana 80'den fazla etkinlik ve proje gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ustam Anlatıyor" etkinliğini düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Reklam, promosyon, matbaa ve prodüksiyon gibi alanlarda katma değeri artırmak istediklerini kaydeden Kuzu, "Alanların ihracatından pazarlamasına, ürünlerimizin kıymetinin arttırılmasına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Biz Komite olarak Ankara Ticaret Odası'nın riyasetinde hizmet ihracatı için dünyaya açılmaya çalışıyoruz. Ankara'da markaların daha fazla değer kazanabilmesi ve sektörümüzde ürettiğimiz emeğin daha yoğun olarak elde edilebilmesi için birçok faaliyeti sizlerin katılımı ve desteğiyle ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Bugün yine geçmişten gelen firmaların, kurucu ve sahiplerinin bu yolculuğa nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini, dünya liderliğinde rol alan hatta halka arz olan firmaların bu yolculuğu nasıl tamamladığını ve devam ettiğini hep birlikte dinliyor olacağız" diye konuştu. - ANKARA