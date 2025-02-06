ANASİAD Yeni Yönetimiyle Ekonomiye Katkı Vurgusu

BURSA (İHA) ANASİAD Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Birkan başkanlığındaki yeni yönetim oy birliğiyle göreve seçildi. Dernek Başkanı Birkan, yeni dönemde derneğin kurumsal yapısını güçlendireceklerini ve iş dünyasına yönelik projelerle ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayıp, Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalara rağmen, yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve istihdam sağlanması yönünde somut adımlar atmayı ve iş dünyasına fayda sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Olağan Genel Kurulu, dernek merkezinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Hakan Birkan, üyelerin oy birliğiyle bir dönem daha başkan seçildi. Genel kurulda yeni dönemin yol haritası çizilirken, iş dünyasına yönelik projeler ve ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Genel kurulun ardından üyelere hitap eden Dernek Başkanı Hakan Birkan, pandemi, bölgesel savaşlar ve küresel krizlerin Türkiye ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirtti. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin, ülke ekonomisinin kırılgan yapısını daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Birkan, kriz kaynaklı yüksek enflasyon, TL'nin değer kaybı ve faiz oranlarındaki yükselişin iş dünyası için zorluklar oluşturduğunu vurguladı.

Seçim dönemlerinde uygulanan ekonomik politikaların da piyasaları etkilediğini belirten Birkan, son bir yılda ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla enflasyonun düşme eğilimine girdiğini de söyleyen Birkan, yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik iyileşme beklediklerini dile getirdi.

Başkan Hakan Birkan, yeni dönemde ANASİAD olarak iş dünyasının önünü açacak projelere odaklanacaklarını belirterek, derneğin bürokrasi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. ANASİAD üyelerinin üretim ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Birkan, üye sayılarını kısa sürede önemli ölçüde artırdıklarını ve yapılan yeni başvuruların da titizlikle değerlendirileceğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde yönetim kurulunda görev alacak genç iş insanlarına da yer verdiklerini söyleyen Başkan Birkan, yeni yönetim modelinde komisyonların kurulacağını ve çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış başkan yardımcılarının atanacağını duyurdu. Daha kurumsal bir yapıya geçerek, büyük projelere imza atacaklarını da belirten Birkan, "Genç kardeşlerimizin enerjisiyle derneğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Öte yandan Genel kurulda belirlenen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Hakan Birkan

Başkan Vekili: Ali Kamil Goral

Genel Sekreter: Muhammet Sefa Çınar

Sayman: Kürşat Erbay

Genel Sekreter Yardımcısı: Erdoğan Eker

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ertuğrul Gündüz, Serkan Saltık, Veysel Özdemir, Kerem Kutlucan, Öner Sevinç, Hüseyin Fırat Yıldırım, Gürsel Bozkurt, Fatih Dursun, Ali Osman Demirağ, Buket Baş, Mete Kaya, Erten Kayan, Emir Topal, Şuayp Akbay, Hamit Tüfenk. - BURSA