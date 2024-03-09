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Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası Maliye Kongresi Başladı

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Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi, Eskişehir'de başladı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sunuyor.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen "Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi" Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı.

Kongrenin açılışına Eskişehir Vergi Mahkemesi Başkanı Volkan Erdoğdu, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Mustafa Göktuğ Kaya, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek, Eskişehir Vergi Odası Başkanı Ahmet Çelik, Vergi Denetim Kurulu Bursa Daire Başkanı Cafer Durmuş, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Ozan Erdoğan, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Karakoç, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. 2 gün sürecek kongrenin paydaşları arasında Meksika'dan Juarez Autonoma de Tabasco ve Sonora Üniversiteleri, Kolombiya'dan Nacional Abierta y a Distancia - UNAD ve Santo Tomas Üniversiteleri, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yer alıyor.

"Özel bir kongreyi birlikte deneyimliyor olacağız"

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci açılış konuşmasında şunları söyledi: "Kongremiz, maliye alanındaki yerel dinamikleri ulusal ve uluslararası akademik camiayla bir araya getirme ve birbirleriyle etkileşimlerinin sağlanması boyutuyla öne çıkıyor. Bu kapsamda düzenlenen kongrede ağırlıklı olarak mali hukuk, maliye teorisi, mali iktisat ve finans gibi alanlarda güncel konular çok boyutlu olarak tartışılacak. İçeriği özenli bir şekilde hazırlanan özel bir kongreyi birlikte deneyimliyor olacağız."

"Kongremizden çok kıymetli sonuçlar çıkacağına eminim"

Bu tür uluslararası kongrelerin üniversitelerin hem araştırma-geliştirme hem de topluma hizmet fonksiyonuna hizmet ettiğini söyleyen Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir açılış konuşmasında: "Yerel ve ulusal kamu otoritelerini ve sivil toplum örgütlerini paydaş olarak aramızda görmek bizleri çok gururlandırdı. Bu kapsamda kongremizden çok kıymetli sonuçlar çıkacağına eminim. Kongremiz hem alana hem öğrencilere hem de topluma kıymetli sonuçlar doğuracaktır." dedi.

"Kongrenin katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan katkıda bulunacağını umut ediyorum"

Kongreye toplam 125 bildiri gönderildiğinden bahseden Kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Mustafa Göktuğ Kaya açılıştaki konuşmasında sözlerine şu şekilde devam etti: "Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi'ne kabul edilen bildirilerden 36 tanesi Türkiye'den, 55 tanesi ise diğer ülkelerden gönderilmiştir. Bu durum gösteriyor ki kongremiz hem ulusal hem de uluslararası anlamda önemli bir toplantı. Tüm katılımcılarımız için verimli bir kongre olmasını temenni ediyorum"

Kongrenin açılışında Yeminli Mali Müşavir Ahmet Ozan Erdoğan, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Karakoç, Eskişehir Vergi Odası Başkanı Ahmet Çelik, Vergi Denetim Kurulu Bursa Daire Başkanı Cafer Durmuş, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek de söz alarak konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir konuşmacılara plaketlerini takdim etti. 1 panel, 13 oturumla farklı konu başlıklarıyla düzenlenen "Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi" 9 Mart tarihinde de devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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