Amazon Türkiye: KOBİ'ler için e-ticaret büyük fırsat

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, e-ticaretin Türkiye'deki tüm KOBİ'ler için çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bugün yayınladığımız rapor, KOBİ'lerin yüzde 25'inin e-ticaret kullandığını gösteriyor ve KOBİ'ler genellikle bunu yapmalarına yardımcı olması için bir pazar yeri sağlayıcısıyla çalışıyorlar ancak yüzde 75'i henüz fırsatı değerlendiremiyor." dedi.

Amazon Türkiye ile PwC Türkiye iş birliğinde bugün yayımlanan "Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü" raporunun sonuçları, Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil ve özel sektör temsilcisini bir araya getiren toplantıda paylaşıldı.

-"Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin sayısı 45 binin üzerine çıktı"

Marriott, toplantıda yaptığı konuşmada, KOBİ'lerin Türkiye'nin ekonomik kalkınması için hayati bir rol oynadığını, istihdam oluşturduğunu, inovasyonu teşvik ettiğini ve Türkiye'nin GSYH'sine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin sayısının 2022 yılında yüzde 50'den fazla artarak 45 binin üzerine çıktığını bildiren Marriott, "KOBİ'lerin ihracat satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde artarak yaklaşık 500 milyon avro oldu.

Bununla birlikte, KOBİ'lerin bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu kabul etmek de gerekiyor. Bu zorlukları ele almak ve KOBİ'lerin büyümeleri ve gerçek potansiyellerine ulaşmaları için elverişli bir ortam yaratmak çok önemli. İşte bu nedenle, Türkiye'deki KOBİ'lere olan bağlılığımızı bir kez daha göstermek amacıyla bu araştırma için PwC Türkiye ile iş birliği yaptık." ifadelerini kullandı.

-"E-ticaret kullanmayan KOBİ'lerin bir numaralı nedeni bilgi eksikliği"

E-ticaretin Türkiye'deki tüm KOBİ'ler için çok büyük bir fırsat olduğunu belirten Marriott, "Bugün yayınladığımız rapor, KOBİ'lerin yüzde 25'inin e-ticaret kullandığını gösteriyor ve KOBİ'ler genellikle bunu yapmalarına yardımcı olması için bir pazar yeri sağlayıcısıyla çalışıyorlar ancak yüzde 75'i henüz fırsatı değerlendiremiyor." diye konuştu.

Marriott, e-ticareti benimseyen KOBİ'lerin yeni büyüme kaynakları bulma, büyüme ve nakit akışı gibi avantajlara daha kolay ulaştığını vurguladı.

KOBİ'lerin e-ticarete başlaması için belirli bir eğitim sürecinden geçmesi gerektiğine değinen Marriott, "Bu rapordan öğrendik ki günümüzde e-ticaret kullanmayan KOBİ'lerin bir numaralı nedeni bilgi eksikliği. ve bu nedenle, Amazon'da KOBİ'lere e-ticaret hakkında bilgi vermek ve e-ticareti pazarlarla kullanmalarına ve ihracat yapmalarına yardımcı olmak için çok çeşitli araçlara sahibiz." dedi.

-"E-ticaret alanındaki büyüme, KOBİ'lerin gelişiminde önemli rol oynayacak"

PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ise e-ticaretin küresel gelişiminin, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hız kazandığını ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin dinamik tüketici profiliyle birlikte e-ticaret alanındaki büyümenin, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin gelişiminde önemli rol oynayacağını belirten Ulu, "Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin e-ticaret alanında gelişmiş ve katma değeri yüksek bir ekosistemde başarılı olmaları ve bu başarıyı iç ve dış pazarlarda sürdürmeleri, ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Amazon Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamız, firmaların e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak ve ulusal düzeyde e-ticaretin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızın, Türkiye'deki KOBİ'leri yönlendirmesini, büyümelerine katkıda bulunmasını, dış pazarlara açılmalarını teşvik etmesini ve ülke ekonomimiz için faydalı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

-"E-ticaret, KOBİ'lerin gerçek bir sıçrama yapması için gerekli potansiyele sahip bir alan"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da konuşmasında Türkiye'nin, büyük işletmeler ve KOBİ'ler arası dijital uçurum bulunan nadir ülkelerden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun temel sebepleri arasında, KOBİ'lerin kullanacakları çözümler ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi eksikliği ve finansal destek ihtiyacı bulunuyor. E-ticaret, KOBİ'lerin gerçek bir sıçrama yapması için gerekli potansiyele ve dinamizme sahip bir alan. Ülkemiz coğrafi konumu, girişimci refleksleri gelişmiş KOBİ'leri ve dijital yeterliliklerinin gelişimine ilgi duyan genç nüfusuyla bu pazarda çok daha yüksek bir pay alabilir.

E-ticaretteki gelişimi ihracat başarısına dönüştürmek ve hatta gelecek rekabette ön sıralarda yer alabilmek için dijitalleşmenin getirdiği trendlerle gelişim sürecini pekiştirmek büyük öneme sahip. Hizmet çeşitliliğini artırmak, otomasyon ve analitiğe yatırım yapmak, servisleri kişiselleştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yapay zeka ile entegre çalışmak önem taşıyor."

-"Araştırmalar, KOBİ'lerin dijitalleşmesinin henüz ilk fazında olduğunu gösteriyor"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi ise "Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,7'sini oluşturan, toplam cironun yüzde 44'ünü, ihracatımızın yüzde 30'unu, istihdamın yüzde 71'ini gerçekleştiren KOBİ'lerimiz ekonomimizin ana dinamosu olmalarının yanı sıra toplumsal refaha da etki ediyor. Biz de TÜRKONFED olarak yaptığımız tüm çalışmaların merkezine KOBİ'lerimizi alıyoruz. Sahadaki gözlemlerimiz ve yaptığımız araştırmalar, KOBİ'lerin dijitalleşmesinin henüz ilk fazında olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak da KOBİ'lerin dijitalleşmede istenen seviyede olmadığını, KOBİ'lerin sermaye konusunda daha güçlü olmaları, karlarını yatırıma daha çok ayırmaları gerektiğini dile getirdi.

-"Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü" raporunun sonuçları

Toplantıda verilen bilgilere göre, Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'deki KOBİ'lerinin e-ticaret ve e-ihracat faaliyetlerinin durumu hakkında önemli iç görüler ortaya koyuyor. Verilere göre, Türkiye'deki KOBİ'lerinin yüzde 25,3'ü halihazırda e-ticaret yaparken yüzde 19'u ise önümüzdeki dönemde e-ticarete başlamayı planlıyor. Bu çıktılar, işletmelerin önemli bir kısmının e-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirerek mevcut faaliyetlerini büyütmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Araştırma ayrıca KOBİ'ler arasında e-ihracat penetrasyon oranının 4,1 olduğunu, hedef pazar ve sektörel bilgi eksikliğinin ise KOBİ'lerin e-ihracata başlamalarının önündeki en büyük zorluk olduğunu da ortaya koyuyor.

E-ihracat yapan KOBİ'lerin yüzde 71'i, firma internet siteleri (yüzde 39), firma mobil uygulamaları (yüzde 22) ve sosyal medya platformlarına (yüzde 19) kıyasla pazaryerlerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmayı tercih ediyor.

Raporda ayrıca Türkiye'deki beş e-ticaret ve e-ihracat trendi de özetleniyor. Bunlar, sosyal medyada ticaretin yükselişi, mobil cihazlarla alışveriş (m-ticaret), teslimat süreleri ve teslimat koşullarındaki iyileşmeler, kadınlara ait KOBİ'lerin yükselişi ve değişen tüketici değerleri olarak sıralanıyor.

"Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü" raporunda, Türkiye genelinde 2 binden fazla KOBİ'nin hem iç hem de dış pazarlara girişle ilgili ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamak amacıyla yapılan anketin sonuçları da yer aldı. Anket bulguları, Türkiye'de e-ticaretin kanalının daha olgun kanallara kıyasla gelişim aşamasında olmasına rağmen, artan internet penetrasyonu ve kaliteli çevrim içi ürünlerin artan bulunabilirliği sayesinde yükselişe geçmeye hazır olduğunu ortaya koyuyor.

E-ticaretle ilgili ülke çapındaki istatistiklerine paralel olarak, raporda yer alan ankete katılan Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 25,3'ü e-ticaret faaliyetlerinde bulunduklarını, yüzde 19'u ise önümüzdeki dönemde e-ticarete başlamayı planladıklarını belirtiyor. Bu sonuç işletmelerin önemli bir kısmının e-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirerek mevcut faaliyetlerini büyütmeye hazır olduğunu gösteriyor.