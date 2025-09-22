Amazon Türkiye, Hatay'da Depremzedelere 5 Bin 540 Kişilik Destek Sağladı

Amazon Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da başlattığı "Gülümseten Hayaller Projesi" ile iki yılda 5 bin 540 kişiye destek sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, afetin hemen sonrasında gıda, hijyen ve barınma malzemelerinin temini, lojistik destek, gönüllü personel katkısı ve maddi bağışlarla bölgeye yardım sağlayan Amazon Türkiye, 2023'te bu desteği sürdürülebilir bir modele dönüştürdü.

"Hayalime Ortak Ol Topluluğu" işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında çocukların, gençlerin ve bölge halkının psikososyal ihtiyaçlarına odaklanıldı. İlk yılında 2 bin 532 kişiye ulaşan proje, ikinci yılında hedeflenen 2 bin kişinin üzerine çıkarak 3 bin 8 kişiye erişti.

Böylece iki yıl içerisinde toplam 5 bin 540 çocuk, genç ve kadının yaşamına dokunuldu. Proje, üçüncü yılında gezici modelle Hatay'ın farklı mahallelerine ulaşmayı hedefliyor.

"Çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor"

Projede düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik terapisi temelli atölyeler, dans/hareket ve beden farkındalığı çalışmaları, grup oyunları ve eğitim destek programlarıyla çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor.

Ayrıca bireysel ve grup danışmanlık destek oturumları, eğitmenlere yönelik iyi olma hali (wellbeing) seansları, topluluk buluşmaları ve çevrimiçi danışmanlık seansları da proje kapsamında verilen hizmetler içerisinde yer alıyor.

Projeyle bu yıl düzenlenen etkinliklerden bazıları, Hayalimi Kodluyorum", "Sanat, Hareket ve Eğitim Atölyeleri", "Mahalle Şenlikleri ve Özel Günler", "İş Birlikleri ve Kadınlarla El Ele", "Kırtasiye Kitleri" oldu.

Şirket, 6 Şubat'tan bu yana küresel afet yardım kabiliyetini ilk günden devreye aldı. Amazon Air'e ait yardım malzemesi yüklü iki kargo uçağı ABD ve Almanya'dan İstanbul'a uçtu. Ticaret Bakanlığı'nın "Deprem Dayanışma Kampanyası"na katıldı ve müşterilere deprem bölgesine ürün bağışlamanın kolay bir yolunu sunmak için kendi internet sitesinde bir "İstek Listesi" başlattı.

Müşterilerin doğrudan siteden satın alabilecekleri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) adına bağış kartları oluşturuldu. Dünya çapındaki Amazonluların aday gösterdikleri STK'lara bağışta bulunmaları için kampanya başlatıldı.

Şirketin Türkiye, AB ve ABD envanterlerinden bağışladığı on binlerce acil yardım malzemesini sahada çalışan çeşitli STK'lara gönderdi. 500 palet giysi yüklü on yedi kamyon bölgedeki topluluklara ulaştı. Afet Yardım Merkezi aracılığıyla bağışta bulundu ve AFAD ile Türk Kızılay'ı aracılığıyla etkilenen bölgelere çadır, battaniye, hijyen kitleri ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri sağladı.

Öte yandan şirket, Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonuyla, AFAD'ın Osmaniye'deki beş deposunun düzenlenmesine yardımcı olmak için çalışanlarını göndererek yerinde destek sağladı.