Amazon'dan küçük işletmelerin gönderilerine özel sayfa

Amazon, 10 Temmuz'a kadar yüzlerce KOBİ'nin Amazon gönderili ürünlerini kolaylıkla keşfederek alışveriş fırsatlarından yararlanma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Day öncesinde küçük işletmeleri desteklemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda 10 Temmuz'a kadar amazon.com.tr'de yayında olacak özel sayfada müşteriler, küçük işletmelerin Amazon gönderili ürünlerini kolaylıkla keşfedecek, özel fırsat ve indirimlerden yararlanarak alışveriş yapabilecek.

Açıklamada küçük işletmeler Prime Day için görüşleri de yer aldı.

Rawberry Kurucusu Aytaç Sütcü, Amazon Türkiye'de gıda ürünleri satmaya başlayan ilk markalardan olduklarını belirterek "Amazon'un sunduğu avantajlarla Türkiye'deki online satışa çok önemli katma değer sağladığını düşünüyoruz. Ancak en çok Prime Day'leri seviyoruz. Her yıl bu dönemi heyecanla bekliyoruz. Yıl boyunca satışlarımızı artırmak için Amazon reklamlarını kullanıyor, ürünlerimize kuponlar tanımlayarak yeni müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm satış ortaklarına işlerini büyütmek için Amazon ile satışa başlamalarını tavsiye ederiz." dedi.

"Amazon neredeyse her şeyi bizim yerimize yapıyor"

Anatolia Soap 1978 markasının kurucusu Sadık Özer de Amazon'un KOBİ'ler için sunduğu destek ve araçlarla neredeyse her şeyi kendilerinin yerine yaptığını anlattı.

Buna envanter stok takibi, ürün yeterliliği analiz raporu ve iade süreçleri gibi birçok özelliğin dahil olduğunu kaydeden Özer, bu nedenle diğer pazaryerlerine sarf ettikleri enerjiyi Amazon'a kaydırıp Amazon Türkiye'yi merkezlerine aldıklarını bildirdi.

Özer, "Bu yolculukta sponsorlu reklamlar ürün bilinirliğimizi de oldukça fazla destekliyor. Amazon bizim e-ticarete dair korkularımızı ve endişelerimizi ortadan kaldırdı. Şimdi bir coşku havasında kutlanacak Prime Day'den önce bu sayfa üzerinden müşterilerin ürünlerimize uygun fırsatlarla ulaşacak olmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

GoWith, Hightex ve Biotex markalarının kurucusu İrfan Keş ise Amazon Türkiye açıldığında hemen bu platformda mağazalarını hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Prime Day döneminde satışlarımız çok ciddi oranda artıyor. Performansımızı ölçmek adına bize yardımcı olan satıcı raporları ve reklam bütçemizin hangi oranda başarıya ulaştığını görebileceğimiz verilerin paylaşılması da başarımızı katlamamıza yardımcı oluyor. Amazon Lojistik sayesinde ise ürünlerimiz biz tatildeyken ve gece uyurken dahi 7 gün 24 saat boyunca satılıyor ve kargoya veriliyor. Kargoların hızlı bir şekilde hazırlanması ve siparişlerin müşterilere çok hızlı bir şekilde ulaştırılması müşterilerimizi de memnun ediyor."

"Hedef kitlemize kolayca ulaşabiliyoruz"

Perlotus markasının kurucusu Gökhan Göksu da satışlarının yüzde 95'ini Amazon Lojistik üzerinden gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun kargolama, depolama ve operasyon maliyetlerine oldukça olumlu katkı sunduğunu bildirdi.

Sponsorlu reklamları kullanarak hedef kitlelerine kolayca ulaştıklarını kaydeden Göksu, reklam harcamalarına karşılık pozitif geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Mama Yoyo markasının kurucuları Feyza Ehlidil ve Şule Yılmaztürk ise ilk olarak Amazon Amerika ile çalışmaya başladıklarını, burada kısa sürede çok güzel müşteri yorumları aldıklarını, sonrasında Amazon Türkiye'de yer aldıklarını ve bunun kendilerine önemli getiri sağladığını kaydetti.

Herniks markasının kurucusu Efecan Ataalp, satışlarının tamamını e-ticaret üzerinden yaptıklarını belirterek, "Müşterilerin Amazon'dan alışveriş yaparken daha çok Prime etiketli ürünleri tercih etmesi sayesinde de ürünlerimiz çok hızlı bir şekilde satmaya başladı. Aynı zamanda sponsorlu ürün reklamlarının satışlar üzerinde çok büyük katkısını gördük. Türkiye'de şu an reklam dönüşüm performansı olarak Amazon'dan iyi bir platform olmadığını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Tüm satış ortaklarına Amazon ile büyüme planı oluşturmalarını öneriyorum"

Anthony Jackson markasının kurucusu Edip Duran da amazon.com.tr'de satışa başladıktan sonra hem depolama alanı hem de kargo anlaşmalarındaki zorluklardan dolayı Amazon Lojistik kullanmaya karar verdiklerini kaydederek, bu hizmetin kendilerine sağladığı kolaylıklardan bahsetti.

Duran, "Bu sayede işimize daha çok vakit ayırabiliyor ve büyüme stratejimize odaklanabiliyoruz. Bilinirliğimizi artırmak için de sponsorlu reklamları kullanıyoruz. Bu desteklerin yanı sıra Amazon'un düzenlediği özel etkinlikler de hem daha çok insana ulaşmamızı sağlıyor, hem de markamızı daha fazla görünür kılıp satışlarımızı arttırıyor. Tüm satış ortaklarına kesinlikle Amazon ile bir büyüme planı oluşturmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Babilden markasının kurucuları İbrahim Çeken ve Kerem Yıldız ise yeni bir marka olmalarına rağmen satılan ürünlerin hızlı kargolanmasının, hızlı teslim edilmesinin ve iade süreçlerinin Amazon tarafından yönetilmesinin kendilerine operasyonel olarak inanılmaz katkılar sağladığını anlattı.

KOBİ'lere işlerini büyütmeleri için destekler

Açıklamada verilen bilgiye göre, Amazon Türkiye, sunduğu hizmetler, araçlar, araştırmalar ve eğitim programlarıyla Türkiye'deki KOBİ'leri destekliyor.

Amazon Türkiye'de satış yapan küçük işletmeler, Amazon Lojistik ile zaman kazanarak işlerini büyütebiliyor ve daha fazla müşteriye ulaşabiliyor. Amazon Lojistik ile satış ortakları ürünlerini şirketin anlaşmalı lojistik merkezlerinde depoluyor; hazırlama, paketleme, hızlı teslimat, gönderme süreçleri ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmetleri Amazon tarafından sağlanıyor.

Bu platformdan satış yapan ve farklı pazarlarda faaliyet gösteren KOBİ'ler, Amazon Global Satış ile dünya çapında yüz milyonlarca müşteriye ulaşabiliyor.

Amazon Türkiye, çok sayıda hizmetiyle KOBİ'lerin önemli ölçüde operasyonel yükünü ortadan kaldırırken, sunduğu eğitim materyalleri ile de Türkiye'deki KOBİ'leri güçlendiriyor. KOBİ'ler buradan bir hesap açarak Amazon satıcısı olabiliyor ve Amazon Türkiye Satıcı Eğitim Programı YouTube kanalında sunulan eğitim videoları sayesinde başarılı satışlar yapmaya hemen başlayabiliyor.