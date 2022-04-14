Amasya'da üretilen taşıt kantarları 30 ülkeye ihraç ediliyor

SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen taşıt kantarları, 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Mekanik kantar imal etmek üzere 1979 yılında kurulan ve elektronik kantarlar üretmeye başlayan Neta Baskül Tartı Sistemleri Ltd. Şti, Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekarelik alanda 18 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Ürünlerinin yarısından çoğunu Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeye satan firma, taşıt kantarı konusunda ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Firma sahibi Ömer Düz, AA muhabirine, üretimde son teknolojiyi kullanarak özgün tasarımlar yaptıklarını söyledi.

Firmanın 60 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Düz, "Babamın kurduğu atölyede, mekanik kantarlar üreterek işe başladık, daha sonra teknolojinin gelişmesiyle beraber, teknolojik yapıda elektronik kantarlar yapmaya başladık. Taleplere yetişemeyince fabrika kurduk ve ihracat yapmaya başladık. Şimdi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'de bütün illerde bizim ürünümüzü görebilirsiniz, maden ocaklarında, un ve şeker fabrikalarında, belediyelerin sebze hallerinde bizim ürettiğimiz kantarları görebilirsiniz." diye konuştu.

"Küçük bir ilçeden 30 ülkeye ihracat yapmak, mutluluk kaynağı"

Fabrikanın günde ortalama 1 kantar ürettiğini, geçen yıl 200 kantar ihraç ettiklerini anlatan Düz, şunları kaydetti:

"İnşallah ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artıracağız. Biz fabrika açmadan önce, birçok kişi bize farklı illere yatırım yapmamızı söyledi. Tabii ki biz, doğduğumuz büyüdüğümüz topraklara yatırım yapmak istedik. Yaptığımız ürünlerde, Suluova- Amasya yazması bizi gururlandırıyor. Biz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Anadolu'da bulunan Suluova gibi küçük bir ilçeden 30 ülkeye ihracat yapmak, bizim için onur ve mutluluk kaynağı."

Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla, kalitelerini diğer ülkelere ispatlamaya çalıştıklarını belirten Düz, yeni hedeflerinin Afrika ülkeleri olduğunu sözlerine ekledi.