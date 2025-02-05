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Amasra TTK'ya 19 Nitelikli İşçi Alımı

Amasra TTK'ya 19 Nitelikli İşçi Alımı
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalıştırılmak üzere 19 nitelikli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Noter kurası ile belirlenecek işçiler için başvurular 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 19 nitelikli işçi alınacağını söyledi.

Milletvekili Aldatmaz, Amasra TTK Müessese Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere noter kurası ile 19 nitelikli işçi alımının yapılacağını duyurdu. Aldatmaz, alımı yapılacak işçilerden 3'nün kuvvetli akım tesisatçısı, 2'sinin kaynakçı, 5'nin mekanizasyon pres işçisi, 1'nin numuneci (maden ocağı), 2'sinin motor imalat bakım ve onarım işçisi, 3'nün mekaniker, 3'nün vinç operatörü, 1'nin ise temel imalat (talaşlı) ve montaj elemanı olacağını kaydetti. Başvurular hakkında da bilgi veren Aldatmaz, mezuniyet şartları dışında Bartın ilinde ikamet etme, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin son günü itibarıyla da 35 yaşından gün almamış şartı aranacağını sözlerine ekledi. Başvuruların 10 Şubat'ta başlayacağını vurgulayan Aldatmaz, "Şartları sağlayan kardeşlerimiz için başvurular İŞKUR ve e-Şube veya ALO 170 üzerinden 10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Şubat 2025 tarihinde son bulacak. Şartları sağlayan adayla arasında işe alınacak adayları tespit etmek için 26 Şubat tarihinde noter kurası çekilecek. Bartın'ımız ve Amasra'mız için hayırlı uğurlu olsun. Kurada çıkacak arkadaşlarımıza da şimdiden kazasız belasız sağlıklı bir meslek hayatı diliyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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