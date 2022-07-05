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Altının kilogramı 983 bin 800 liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 983 bin 800 liraya yükseldi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 983 bin 800 liraya yükseldi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 983 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 975 bin lira, en yüksek 992 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 983 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 118 bin 884,19 lira, işlem miktarı ise 3.623,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 544 milyon 118 bin 884,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış969.000,001.820,40
En Düşük975.000,001.787,00
En Yüksek992.000,001.821,30
Kapanış983.800,001.811,45
Ağırlıklı Ortalama985.112,981.804,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.544.118.884,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.623,46

Toplam İşlem Adedi61

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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