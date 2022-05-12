Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 923 bin 540 lira, en yüksek 931 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 924 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 610 milyon 220 bin 699,24 lira, işlem miktarı ise 1.770,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 612 milyon 66 bin 873,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: