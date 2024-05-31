Büyüme verileri açıklandı! Altın ve döviz yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı. Büyüme verilerinin yayınlanmasının ardından gözler altın ve döviz fiyatlarına çevrildi. Altın ve dövizde yeni güne artışla başlandı. Bugün Dolar/TL 32,2780'tan işlem görürken altının gramı 2 bin 434 lira seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 2 bin 427 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 343 dolardan tamamladı ve şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

DOLAR/TL GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,2780'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın 0,2 üzerinde 34,9590 seviyesinden işlem görürken, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 41,0530 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün açıklanan ABD büyüme verisinde aşağı yönlü revizyona gidilmesinin altının ons fiyatını desteklediğini, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini belirtti.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 artış kaydetti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.