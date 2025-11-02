Haberler

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarında sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken, 4 bin 380 doları aşan ons altın da 4 bin dolar seviyelerine indi. Tarihi rekor seviyeden düşüş gösteren altın fiyatlarının 2026 yılında göreceği rakam için de yeni bir tahmin geldi.

  • Fed'in 2026 yılı için faiz indirimi öngörüsü 3'ten 2'ye düştü.
  • Altının ons fiyatı 4.380 dolar seviyelerinden 4.000 dolar seviyelerine geriledi.
  • Capital Economics'e göre altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir.

Altın fiyatlarında sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

FED'İN 2026 FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜSÜ DÜŞTÜ

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, değerli metallerde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'e ilişkin gelecek yıla dair toplam 3 olan faiz indirimi öngörüsü ise 2'ye geriledi. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 4,10 seviyesinden tamamlanırken, dolar endeksi yüzde 0,9 artışla 99,8'e çıktı.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ İKİNCİ HAFTAYA DA TAŞINDI

Altının ons fiyatı ise geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken, 4 bin 380 doları aşan ons altın da 4 bin dolar seviyelerine indi.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

"ALTIN FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA GERİLEYEBİLİR"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

Hussain, "Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.