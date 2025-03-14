Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Dün gece ons altın, yüzde 0,17'lik yükselişle 2 bin 993,94 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Değerli metalin ons fiyatı, 3 bin dolar seviyesine yaklaşırken yatırımcıların güvenli limana talebi de arttı. Gün içinde yükselen ons altın 9 ay sonraki hedefi olan 3000 dolar seviyesine an itibariyle gördü.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'nin ek gümrük vergileri getirmesiyle birlikte, ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlayabileceği ihtimali gündeme geldi. Bu gelişme, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Öte yandan, euronun güç kazanmasıyla gerileyen dolar, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine katkı sağladı.

2025 YILI HEDEFİNE ULAŞTI

Fiyatlar daha ne kadar yükselir bilinmez ama ons altın 2025 yıl sonu hedefi olan 3 bin dolar seviyesine bugün ulaştı. An itibariyle 3003 dolar seviyesinden işlem görüyor.

FİYATLARDA SON DURUM

Gram altın, yeni güne 3 bin 536 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Gram altın saat 13.50 itibariyle serbest piyasada 3.537 liradan işlem görüyor. Ons altının fiyatlamasına anında tepki göstermeyen serbest piyasada altın güne ilk başladığı seviyenin 1 lira altında seyrediyor.

KAPALIÇARŞI'DA MAKAS AÇILIYOR

Kapalıçarşı'da ise gram altın günün ilk saatlerinde3.524 TL'den alınırken, 3.565 TL'den satılıyordu. Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareketini sürdürmesi beklenirken, yatırımcılar gözlerini yeni zirvelere çevirmiş durumda...

ATA ALTIN 15 GÜNDE BİN LİRA DEĞERLENDİ

Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre gram altın 3 bin 559 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 5 bin 826 TL'den alıcı buluyor. Yarım altın ise 11 bin 569 TL'ye kadar yükseldi. Özellikle yatırımcıların gözdesi olan Ata altın, son 15 günde bin lira değer kazanarak 23 bin 768 TL seviyesine çıktı. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliklerin altına olan talebi artırdığını belirtiyor.

ALTIN BU YIL 13 DEFA REKOR KIRDI

Yıla 2 bin 620 dolardan başlayan ons altın, yılbaşından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanarak 13. kez rekor yeniledi. Geçen yıl yüzde 27 yükselen altın, bu yıl da yüzde 17'lik artışla güçlü seyrini sürdürüyor.