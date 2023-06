Alternatif Bank'tan yaz fırsatı: Dijital Kredi

Alternatif Bank, yaz mevsimine girilirken, müşterilerinin artan ihtiyaçlarını ve harcamalarını kolaylıkla karşılayabilmelerine destek olmak amacıyla "Dijital Kredi" fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, her an her yerden dijital kanallar aracılığıyla başvurunun yapılabildiği Dijital Kredi ile müşteriler, 70 bin TL'ye kadar olan krediye, avantajlı faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleriyle ulaşabiliyor.

Ayrıca, müşterilere, vade planlarını kendilerine göre belirleyebilecekleri esnek vade tercihleri de sunuluyor. Başvuru sonrasında, müşteri hızlı bir şekilde krediye ilişkin onay ya da ret durumunu öğrenebiliyor. Elektronik ortamda onaylanan başvuru sonrasında ise kredi tutarı müşterinin hesabına anında geçiyor.

Henüz Alternatif Bank müşterisi olmayanlar da Alternatif Bank mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde kolayca banka müşterisi olurken, Dijital Kredi'ye de anında başvurabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, bireysel ve dijital bankacılığı birbirini tamamlayan tek bir yapı olarak ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu perspektifle, dijital yetkinliklerimizi çoğaltarak zahmetsiz bir müşteri deneyimi oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılbaşından bu yana yeni müşterilerimizin yüzde 70'ten fazlasını dijital kanallarımız üzerinden kazandık. Müşterilerimize başvuru ve işlem kolaylığı sunan Dijital Kredi ürünümüzle bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. Nakit ihtiyacı olan ve şubeye gitmeye vakti olmayan müşterilerimiz Dijital Kredi ürünümüze, Alternatif Bank mobil uygulamamız veya internet bankacılığı üzerinden herhangi bir evraka ve ıslak imzaya gerek kalmadan başvurabiliyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillenen katma değerli dijital bankacılık çözümleri üretmeye devam edeceğiz."