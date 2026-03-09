Haberler

Almanya'dan petrol şirketlerine "fırsatçılık" suçlaması

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliği kar marjlarını artırmak için suistimal eden petrol şirketlerine sert eleştirilerde bulundu. Fiyat spekülasyonlarına karşı önlemlerin alınacağı müjdesini verdi.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, petrol şirketlerini Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimi kar marjlarını artırmak için suistimal etmekle suçlayarak, spekülatif fiyat artışlarına karşı sert önlemlerin sinyalini verdi.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan ve Tahran yönetiminin bölge ülkelerine misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel enerji arz güvenliği üzerindeki riskleri ve petrol fiyatlarını artırıyor.

Klingbeil, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulunarak, enerji şirketlerinin mevcut fiyat politikalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Petrol şirketlerinin fiyat politikalarını eleştiren Klingbeil, "Petrol şirketlerinin ülkemizdeki çalışanların ve küçük işletmelerin sırtından karlarını maksimize etmesini hiçbir şekilde kabul edemiyorum. Siyaset artık harekete geçmelidir. Mevcut jeopolitik durumun karları artırmak için suistimal edildiği bir fiyat spekülasyonuna şahit oluyoruz. Bu durumu kabul edilemez buluyorum." dedi.

Bakan Klingbeil, akaryakıt fiyatlarındaki artışın hane halkı ve esnaf üzerindeki yükünü hafifletmek için Berlin ve Brüksel hattında koordineli adımlar atılacağını belirterek, "Petrol şirketlerinin bu durumu istismar etmesine seyirci kalmayacağız. Tüketicileri korumak adına tüm seçenekleri masaya yatırıyoruz." diye konuştu.

Petrol ürünlerinde haksız fiyat artışlarını engellemek amacıyla rekabet hukuku kapsamında incelemelerin sürdüğüne dikkati çeken Klingbeil, Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerindeki başarılı modelleri örnek alabileceğini kaydetti.

Klingbeil, akaryakıt fiyatlarının gün içinde defalarca değişmesi yerine, belirli Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi fiyatların günde sadece bir kez belirlenmesini ve piyasadaki fiyat oluşum süreçlerinin şeffaf hale getirilmesini önerdi.

Federal hükümet içinde somut önlemler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Klingbeil, "İşe gidenlerin ve esnafın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
