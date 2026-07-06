Almanya'da 200 milyar avronun üzerinde yeni borç öngören 2027 bütçe taslağına onay

Almanya'da Bakanlar Kurulu, gelecek yıl için 200 milyar avronun üzerinde yeni borçlanma öngören federal bütçe taslağını onayladı.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun 203,6 milyar avro yeni borçlanma öngören 2027 federal bütçe taslağına ve 2030 yılına kadar olan mali plana onay verdiği belirtildi.

Toplam harcamaların 524,5 milyar avrodan 555,4 milyar avroya çıkarılmasını hedefleyen taslak bütçe, savunma harcamalarının artırılmasına öncelik veriyor.

Resmi bütçe projeksiyonlarına göre, 2027 yılında 555,4 milyar avro olan toplam bütçe harcamalarının 2028'de 588,2 milyar avroya, 2029'da 597,8 milyar avroya ve 2030'da ise 635,4 milyar avroya yükselmesi öngörülüyor. Bütçedeki vergi gelirlerinin ise 2027'deki 394,7 milyar avro seviyesinden 2030 yılında 437,3 milyar avroya çıkması bekleniyor.

Savunma harcamalarında artış

Almanya'nın 2027 yılı bütçe taslağına göre, Savunma Bakanlığının bütçesi 82,7 milyar avrodan 109,7 milyar avroya çıkıyor.

Buna ek olarak, savunma harcamalarının ilerleyen yıllarda da artarak 2028'de 153,9 milyar avroya, 2030'da ise 183,7 milyar avroya kadar yükselmesi planlanıyor.

Hükümet, savunma bütçesindeki artışla birlikte NATO'nun savunma harcaması hedefini 2029 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,5'i seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Ukrayna'ya yönelik askeri ve lojistik destek ise 2027 bütçesinde 11,6 milyar avro düzeyinde korunuyor.

Açığı kapatmak için ek vergiler ve kesintiler gündemde

Bütçe taslağına göre, federal hükümetin çekirdek bütçesindeki net borçlanmanın tek başına 118,7 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri özel fonu, altyapı ve iklim koruma kalemleri de dahil edildiğinde 2027'de ülkenin toplam yeni borç yükü 203,6 milyar avroyu buluyor. Bu yüksek borçlanma seviyesine rağmen, 2028-2030 dönemini kapsayan orta vadeli mali planda hala yaklaşık 107 milyar avroluk bir bütçe açığı bulunuyor.

Hükümet, 2027 yılı bütçe açığını kapatabilmek amacıyla bir dizi ek yasal önlemi de devreye aldı. Bu kapsamda alkollü içecekler, köpüklü şaraplar ve ön karışımlı içkilere yönelik vergiler yüzde 20 artırılarak 455 milyon avroluk ek gelir hedefleniyor.

Ayrıca emeklilik sigorta sistemine yönelik federal sübvansiyonlar 1 milyar avro azaltılırken, çocuk yardımlarına yönelik acil ek desteklerin kaldırılmasıyla da 450 milyon avro tasarruf edilmesi planlanıyor.

İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan çekirdek bütçeye 2,7 milyar avro aktarılması ve ordu özel fonunun geri ödemelerinin 2033 yılına ertelenmesi de bütçeyi dengeleme önlemleri arasında yer alıyor.

"Zorlu kararlar almayı gerektiriyor"

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'yı yeniden büyüme patikasına sokmak ve geleceğin istihdamını oluşturmak istediklerini belirtti.

Maliye Bakanı Klingbeil, "Ülkemizin güvenliği, dayanıklılığı ve savunması için büyük yatırımlar yapıyoruz. Avrupa'daki barış Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle tehdit altında ve Almanya'yı savunmak için sadece dengeli bir bütçe yeterli olmayacaktır. Savunma kabiliyetlerimizde son 30 yıldır biriken yatırım eksikliğini çok kısa sürede kapatmak zorundayız. Maliye Bakanı olarak bütçeyi düzene sokmak benim görevimdir ve bu süreç zorlu kararlar almayı gerektiriyor. Son 20 yıldır yaptığımız gibi devam edemeyiz. Bugünün bütçe konsolidasyonu, yarının özgürlüğünü güvence altına alacaktır." ifadelerini kullandı.

Bütçe taslağına iş dünyası ve sendikalardan tepki

Alman hükümetinin onayladığı 2027 bütçe taslağı, iş dünyası birlikleri, sendikalar ve çevre örgütlerinin sert eleştirilerine hedef oldu. Alman iş dünyası, hükümetin tasarruf iddialarını "göz boyama" olarak nitelendirerek koalisyonu tehlikeli bir borç politikası izlemekle suçladı.

Almanya Sanayi Federasyonu (BDI) Üst Yöneticisi (CEO) Tanja Gönner, harcamalardaki ve borçlanmadaki artışı "endişe verici" olarak nitelendirerek, faiz maliyetlerinin hızla yükseldiğini ve 2030 yılına kadar vergi gelirlerinin neredeyse beşte birinin faiz ödemelerine gidebileceği uyarısında bulundu.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Körzell ise askeri harcamalar devasa şekilde artırılırken sosyal refah yardımlarının bütçe konsolidasyonu için kullanılmasını "büyük bir dengesizlik" olarak eleştirdi.

İklim ve Dönüşüm Fonu'ndaki kesintileri de ülke geleceğini tehlikeye atan bir adım olarak yorumlayan Körzell, bütçe açıklarını iklim fonlarıyla kapatmak yerine şirket araçları ve gaz yağına verilen çevreye zararlı sübvansiyonların azaltılması gerektiğini savundu.

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği (BUND) ise planları iklim koruma politikalarına bir saldırı olarak değerlendirirken, koalisyonun 1 Ocak 2027 itibarıyla içeceklerde şeker vergisi uygulama planı da iş dünyasındaki huzursuzluğu artırdı.