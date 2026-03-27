Alman milletvekili Edis, Volkswagen'ın İsrailli silah şirketiyle olası işbirliğine karşı çıktı

Almanya'da Sol Parti Milletvekili Mirze Edis, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'ın (VW) İsrailli bir silah şirketiyle olası işbirliğine karşı çıkarak Binyamin Netanyahu hükümetinin savunma projelerine izin vermenin Berlin'i savaş suçlarına ortak edebileceğini belirtti.

Edis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sol Partinin Volkswagen'ın Osnabrück fabrikasında füze sistemi bileşenleri üretmek üzere İsrailli bir silah şirketiyle yürüttüğü iddia edilen görüşmelere şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Mirze Edis, "Netanyahu ve faşist hükümeti iktidara geldiğinden beri tüm Orta Doğu'yu adeta bir savaş alanına çevirdi. Alman hükümeti, İsrail hükümetine burada silah üretme fırsatı vermeden önce 2-3-4 kez düşünmeli." dedi.

İsrail hükümetinin savunma projelerinin Almanya'da ilerlemesine izin vermenin Berlin'i, Netanyahu hükümetinin savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlara ortak edebileceğini vurgulayan Edis, şunları kaydetti:

"Sadece Gazze'ye bakarsak Netanyahu'nun faşist hükümeti orada bir soykırım gerçekleştirdi. Burada tecavüzler, cinayetler işlendi ve bazı durumlarda 100 binden fazla insan yerinden edildi. Son yıllarda İsrail'e yapılan silah sevkiyatları nedeniyle Alman hükümetinin de eline kan bulaştığını düşünüyorum."

"Başka hayatları feda ederek iş güvencesi sağlamayı düşünemeyiz"

Volkswagen'ın tesisi kapatma planlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Edis, şirketin zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak iflas tehlikesinin bulunmadığını belirterek şirketin, Kanada gibi diğer ülkelerde yeni yatırımlar planladığını ifade etti.

Almanya'nın otomotiv endüstrisini askeri üretime kaydırmasının, mevcut zorlukları aşma konusunda bir çözüm olamayacağını söyleyen Edis, "Kendi savunmanız için silah üretmeye başlarsanız, ihtiyacınızdan daha fazlasını üretmenize gerek olmaz. Tabii eğer ABD gibi silah endüstrinizin ayakta kalabilmesi için başka bölgelerde savaş çıkarmaya çalışmazsanız." dedi.

Edis, "diğer ülkelerdeki savaşları destekleyerek başka hayatları feda ederek iş güvencesi sağlamayı düşünemeyeceklerini" belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in koalisyonunun sosyal programlarda kesintiye gittiğini ve kamu yatırımlarını ertelediğini, diğer yandan milyarlarca avro borçlanarak silah endüstrisini desteklemeye çalıştığını dile getiren Edis, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta, bu kampanyanın tamamı, silah şirketlerini zengin etmekten başka bir amacı olmayan, silah endüstrisi adına lobi faaliyeti yürüten Friedrich Merz ve hükümetiyle ilgili. Her gün, Rusya'nın Almanya'ya saldırabileceğine dair haberler çıkıyor. Bu, insanlara korku aşılamak ve zorladıkları silahlanma yarışına destek sağlamak için kullanılıyor."

Bir Volkswagen yetkilisi de AA muhabirine, tesisin gelecekteki gidişatıyla ilgili halihazırda somut bir karar veya sonuç bulunmadığını söyleyerek "Volkswagen AG'nin gelecekte silah üretme ihtimali söz konusu değil ve Osnabrück tesisinin gelecek planları konusunda spekülasyon yapmıyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın önde gelen otomotiv şirketi Volkswagen, Osnabrück fabrikasındaki üretimi otomobilden füze savunma sistemlerine kaydırma konusunda İsrail'in devlet şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile görüştüğünü henüz resmi olarak doğrulamadı.

Konuyla ilgili haberlerde, Alman hükümetinin bu potansiyel ortaklığı "aktif olarak desteklediği" ve bunu, otomotiv sektöründeki dönüşüm ve küresel rekabet ortamında istihdamı korumak için bir yol olarak gördüğü öne sürüldü.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer ise Berlin'in haberleri dikkate aldığını ancak ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağını belirterek hükümetin Almanya'da istihdamı koruyan girişimleri memnuniyetle karşıladığını aktardı.