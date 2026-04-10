Almanya'da Konut Krizi Derinleşiyor

Konut krizinin derinleştiği Almanya'da, inşaat maliyetleri genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 1,9 olarak kaydedilirken, konut inşaatındaki maliyet artışı yüzde 3,3'e ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut inşaat fiyatlarına ilişkin şubat ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede geleneksel yöntemlerle inşa edilen yeni konut binalarının maliyeti, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış gösterdi. Kasım 2025'te yüzde 3,2 olan artış hızı, şubat verileriyle birlikte yeniden ivme kazandı.

Maliyet artışı sadece konutlarla sınırlı kalmadı. Ofis binalarının inşaat maliyeti yüzde 3,6, ticari binaların maliyeti yüzde 3,4 ve yol yapım maliyetleri yüzde 3,7 yükseldi. Ayrıca, mevcut konutların bakım ve onarım çalışmaları geçen yıla göre yüzde 4,1 daha maliyetli hale geldi.

Orta Doğu'daki kriz sektörü baskılıyor

Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan yüksek maliyet dalgası, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların geri çekilmesine yol açarak konut sektöründe ciddi daralmaya neden olmuştu.

Alman hükümeti, standartları basitleştirerek ve ruhsat süreçlerini hızlandırarak sektörü canlandırmaya çalışsa da Orta Doğu'daki yeni çatışmalar enerji ve ham madde fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor.

Almanya Konut ve İnşaat Bakanı Verena Hubertz, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmede, sektörün bir kez daha zorlu bir sınavdan geçtiğini belirterek artan maliyetlere karşı direnç çağrısında bulundu.

700 bin yeni konuta ihtiyaç var

İktidar partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) altyapının modernizasyonu yanında sosyal konutlar için rekor miktarda ödenek ayırarak konut yapımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Nüfusu 84 milyona yaklaşan Almanya'da gayrimenkul piyasasındaki baskının hafiflemesi için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor.

Gayrimenkul uzmanlarına göre, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut inşaatındaki düşüş ve mülteci akını, konut açığının 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oluyor.

Artan göç aynı zamanda arz sıkıntısı ve konut için yüksek talebin devam etmesinde etkili.

Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de nüfusun çoğunluğu kirada oturuyor. Başkentte ortalama kira 2010'dan bu yana yüzde 110'dan fazla artış gösterirken, yeni dairelerin metrekaresi en az 25 avrodan kiraya veriliyor.

Ailelerin aylık gelirlerinin yarısı konut ve ısınma harcamalarına gidiyor

Yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptığı harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50'sini geçiyor.

Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi dikkati çekiyor.