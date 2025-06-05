Almanya'da fabrika siparişleri tarife endişelerine rağmen nisanda beklenmedik şekilde arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, nisanda iç talepteki artış sayesinde yüzde 0,6 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,8 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1 düşüş olacağı yönündeydi. Fabrika siparişlerinde ocaktaki yüzde 5,5'lik düşüşün ardından şubatta da durgunluk görülmüştü. Mart ayında ise kısmen ABD gümrük tarifelerine bağlı beklenti etkileri nedeniyle yüzde 3,4'lük artış yaşanmıştı.

Almanya'da nisanda yurt içi siparişler aylık yüzde 2,2 artarken, yurt dışı siparişler yüzde 0,3 geriledi.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 0,5 arttı. Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 0,9 geriledi.

Sanayide daha fazla zayıflama olasılığı

Nisanda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,4 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 5,9 düştü. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 4,1 yükseldi.

Destatis'in açıklamasında, aylık yüzde 21,5 artan bilgisayar, elektronik ve optik ürünler imalatı ile yüzde 7,1 artan ulaşım araçları imalatının Nisan 2025'te fabrikalarda yeni siparişlerin artmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avro Bölgesi dışından gelen tüketim malları talebinde bir önceki aya kıyasla görülen belirgin toparlanma, nisan ayı başında açıklanan ve daha sonra kısmen askıya alınan tarife artışlarının dış talep üzerinde de iz bıraktığına işaret etmektedir. " değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, duyurulan ve bazı durumlarda geçici olarak askıya alınan ABD gümrük vergisi artışları ve buna bağlı olarak daha kötümser iş görünümü göz önüne alındığında, yılın geri kalanında sanayide daha da zayıflama olasılığı olduğu belirtildi.

"Rakamlar, Alman sanayisi için trendin tersine döndüğünü gizliyor olabilir"

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerin muhtemelen bazı siparişleri geri çekeceğini belirterek, bunun da Almanya'da yeni hükümetin iş dünyası dostu yapısal reformları hızla hayata geçirmesini daha da önemli hale getirdiğini vurguluyor.

Landesbank Baden-Württemberg Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, "Neredeyse göze çarpmayan bu rakamlar, Alman sanayisi için trendin tersine döndüğünü gizliyor olabilir. Bu kadar uzun bir ekonomik durgunluk döneminden sonra sanayide yükselişten bahsetmek oldukça tereddütlü. Ancak en azından önümüzdeki aylar için görünüm şu anda önemli ölçüde aydınlanıyor." ifadesini kullandı.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de Alman sanayisi için nisan ayına ait rakamların olumlu bir işaret olduğunu belirterek, "Ifo İş Ortamı Güven Endeksi gibi siparişlerdeki eğilim de artık yukarıya doğru işaret ediyor, Trump'ın gümrük vergisi artışları yükseliş eğilimini azaltıyor olsa da Alman ekonomisi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerinden faydalanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, Trump ile görüşecek

Bu arada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerde, ABD'nin Avrupa Birliği'nden ithalatta uyguladığı, özellikle Avrupa'nın ihracat şampiyonu Almanya'yı zorlayan yüksek gümrük vergileri ele alınacak.

Geçen ay Avrupa'nın en büyük ekonomisinin başına geçen 69 yaşındaki Merz'in öğle yemeğinde Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Almanya'nın ihracat odaklı ekonomisi, ABD'nin gümrük vergilerinden Avrupa'daki diğer ekonomilere göre daha fazla etkileniyor. Berlin, aynı zamanda Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın ABD'den sonra ikinci en büyük askeri ve mali destekçisi konumunda bulunuyor.

"Made in Germany" mallarının en önemli alıcısı konumundaki ABD, 2024'te 250 milyar avronun üzerinde ticaret hacmiyle Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmuştu. Almanya'dan ABD'ye 2024'te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam değer bazında Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geldi.

Alman ekonomisi

Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Öte yandan, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve ekonomi bu yıl da büyümezse art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu ise 21 Mayıs'ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.