Alman hükümeti 2026 ve 2027 büyüme tahminlerini yüzde 1,3 ve 1,1'e yükseltti

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Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e yükseltti.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Katherina Reiche, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomik görünüme ilişkin hazırladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunun detaylarını paylaştı.

Raporda, nisan ayında yüzde 0,5 olarak öngörülen 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 1,3'e çıkarılırken, 2027 yılı büyüme tahmininin de mali teşviklerin desteğiyle yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltildiği belirtildi. 2028 yılına yönelik büyüme tahmini ise yüzde 0,6 olarak açıklandı.

Raporda, Orta Doğu'daki gerilim ve savaş ortamı ile ABD gümrük vergilerinin oluşturduğu küresel belirsizliklere rağmen Alman ekonomisinin yılın ilk yarısında güçlü bir toparlanma sergilediği ve ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüme kaydettiği ifade edildi.

Büyümenin lokomotifi kamu yatırımları ve ihracat oldu

Raporda, ekonomik toparlanmanın arkasındaki en büyük etkenlerin, hükümetin altyapı projelerine ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik borçlanma kaynaklı kamu yatırımları ile dış ticaretteki hareketlilik olduğu belirtildi.

İhracatın bu yıl yüzde 3,7 artarak ekonomiyi desteklemesinin beklendiği, ihracat artış hızının 2027'de yüzde 2,1'e, 2028'de ise yüzde 1,1'e gerileyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, yüksek faiz oranları ve artan maliyetler nedeniyle zor bir dönemden geçen inşaat sektörünün 2027'de toparlanma eğilimine girmesinin, sektördeki yatırımların gelecek yıl yüzde 1,6, 2028'de ise yüzde 0,6 artmasının beklendiği kaydedildi.

Ortalama enflasyon oranının 2026'da yüzde 2,7, 2027'de yüzde 3 olması bekleniyor

Raporda, kamu harcamalarının bu yıl yüzde 2,6 artacağı öngörülürken, enerji fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına yansıması nedeniyle reel ücret artışlarına rağmen özel tüketimin başlangıçta baskı altında kalacağı ve bu yıl yalnızca yüzde 0,3 ile sınırlı artış göstereceği tahmin edildi.

Eylülde yüzde 3,3 ile son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle özellikle akaryakıt fiyatları üzerinden tüketicileri etkilediğine işaret edilen raporda, ortalama enflasyon oranının 2026'da yüzde 2,7, 2027'de yüzde 3 olması, 2028'de ise yüzde 2,2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, ekonomik görünümün geleceğinin büyük ölçüde İran ve Ukrayna'daki savaşların seyrine bağlı olduğu vurgulanarak, bu krizlerin kalıcı olarak çözülmesinin enerji maliyetlerini düşürerek toparlanmayı hızlandıracağı, ancak yüksek emtia ve enerji fiyatlarının sürmesi durumunda şirketler ve hanehalkı üzerindeki yükün artacağı belirtildi.

"Alman ekonomisi beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladı"

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Reiche, Alman ekonomisinin büyüme yolunda ilerlediğini ve beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladığını ifade ederek, "Ekonominin büyümesi önemli bir sinyal ancak bu sadece bir başlangıç. Şimdi önemli olan, bu ilk toparlanmayı gerçek bir ekonomik ivmeye dönüştürmektir." dedi.

Reiche, büyümenin kalıcı olabilmesi için yapısal reformlara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA