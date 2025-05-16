Allianz Türkiye, afet eğitimini oyunla buluşturdu

Allianz Türkiye'nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle hayata geçirdiği "Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar" programı kapsamında özel olarak tasarlanan kutu oyunu, Gymy Kids ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ebeveynlere tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocuklarda afet bilincini artırmak amacıyla geliştirilen kutu oyunu, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte kamuoyuna sunuldu.

Allianz Teknik danışmanlığında düzenlenen etkinlikte, Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren ve Uzman Psikolog Ayben Ertem katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gymy Kids kurucu ortağı Müge Yılmaz Tahtacı'nın moderatörlüğünü üstlendiği soru-cevap bölümünde ise ebeveynler uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltti.

Eğitici kutu oyunu, çocuklara deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri oyunlaştırma yöntemiyle aktararak afet bilincini artırmayı amaçlıyor.

Üç katmanlı bir eğitim programı olarak tasarlanan "Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar" programı kapsamında, ilk etapta 7-14 yaş grubu çocuklar için TEGV noktalarında iki modülden oluşan zorunlu eğitim programları hayata geçirildi. Programın ikinci etabında, çocukların Allianz Teknik'i birebir veya çevrimiçi ziyaret ederek afet ve risk farkındalığının artırılmasına odaklanıldı. Programın üçüncü etabı için hazırlanan kutu oyunuyla da daha fazla çocuğa ulaşılarak doğru bilginin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Seçili pilot illerde devam eden "Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar" programının daha fazla noktada uygulanmasıyla, üç yılda 34 ilde 135 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.

"Program şu an tüm TEGV noktalarında zorunlu eğitim modülü olarak uygulanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren, Allianz Teknik'in Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olduğunu belirtti.

Merkezde yangın ve deprem testlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de yürütüldüğü bilgisini paylaşan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez aynı zamanda ülkemizde yangına tepki testleri yapma yetkisine sahip 3 akredite kurumdan biri. Allianz Teknik'te bir yandan endüstriye yönelik uluslararası standartlarda yangın ve deprem testlerini yürütürken, bir yandan da akademik çalışmaları destekliyor, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyor, üniversite öğrencilerine, gençlere ve çocuklara eğitimler veriyoruz. Burası bir test merkezi olduğu kadar bir eğitim üssü ve bir sosyal sorumluluk sahası görevi görüyor. Allianz Teknik'e gelen herkesin akıllarında kalacak bir deneyim yaşaması için en iyi uygulamaları, zengin içeriği, en iyi kurgu ve malzemeleri bir çatı altında topladık."

Eren, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı ve güvenli bir toplum için çocuk yaşta afet farkındalığının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, programın bu vizyonla tasarlandığını kaydetti.

TEGV işbirliğiyle hayata geçirdikleri Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programının bu amaçla başlatıldığının altını çizen Eren, "Program kapsamında Allianz Teknik'teki simülatörü deneyimlemeleri için çocuklarımızı düzenli olarak merkezimizde ağırlıyoruz. Ayrıca bir eğitim programı tasarladık. Program şu an tüm TEGV noktalarında zorunlu eğitim modülü olarak uygulanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Eren, eğitimlerde çocuklara etkinlikler, videolar, tatbikatlar ve oyunlarla, doğal afetlerin nasıl ayırt edileceği, "çök-kapan-tutun" yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulanacağının anlatıldığını belirtti.

Yeni tasarlanan kutu oyununun bu eğitimlerin bir devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Eren, "Programın bir diğer bacağında da çocukların deprem konusunda aldığı eğitimleri ve kazanımlarını pekiştirme amacıyla bir kutu oyunu tasarladık. Kutu oyunu TEGV noktalarında tüm çocukların kullanımına açık. Bilgilendirici bir oyun olarak tasarladığımız kutu oyunu, 8 yaş üzeri çocukların hem adım adım afete hazırlanmayı öğrenmesine, öğrendiklerini pekiştirmesine ve oyun aracılığıyla öğrendiklerini etrafıyla da paylaşmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Oyunla öğrenme, çocuklara sadece bilgi değil duygu yönetimi ve problem çözme becerisi de kazandırıyor"

Uzman Psikolog Ayben Ertem de oyunun çocuklar için sadece bir eğlence aracı değil, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimin temelini oluşturan bir öğrenme biçimi olduğunu aktardı.

Eğlencenin yanında öğrenme hedefi güden oyunların çocuk gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Ertem, "Araştırmalar bu tür oyunların, diğer öğrenme yöntemlerine kıyasla yüzde 20 daha etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle deprem gibi kriz anlarını simüle eden deneyimsel oyunlar, çocukların bu durumlara karşı bilinç geliştirmesinde yüzde 30 daha etkili olabiliyor. Oyunla öğrenme, çocuklara sadece bilgi değil, aynı zamanda duygu yönetimi ve problem çözme becerisi de kazandırıyor." değerlendirmelerini yaptı.

Ertem, oyun sırasında çocuklara sorular sorulmasının öğrenmeyi derinleştirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede çocuk hem düşündüğünü ifade edebilir hem de duygularını fark eder. Ayrıca ailelerin model olması çok kıymetli. Paniklemeden, sakince 'çök-kapan-tutun' hareketlerini yapmaları ve çocukların bunu gözlemlemesi, öğrenmeyi pekiştirir. Oyun sonrasında ise mutlaka günlük yaşama bir köprü kurulmalı. 'Bu oyunu oynadıktan sonra evde neyi değiştirmeliyiz sence?' gibi sorular, öğrenilen bilgilerin hayata geçirilmesine yardımcı olur."