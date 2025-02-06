Allianz Teknik ekipten deprem sonrası rapor: Endüstriyel binaların dayanıklılığı için 10 aksiyon

Allianz Teknik ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TÜSİAD Deprem Görev Gücü ile sahada incelemelerde bulunarak hazırladığı "Kahramanmaraş Depremlerinden Öğrendiklerimizle Endüstriyel Binaların Daha Dayanıklı Hale Getirilebilmesi için Alınabilecek 10 Aksiyon" başlıklı raporu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ???????Allianz Teknik'in deprem bölgesi saha incelemeleri sonrası TÜSİAD ile hazırladığı rapor, depremlerin yıkım gücünü ve verdiği hasarı azaltmada yapısal olmayan etkilerin de önemli olduğunu ortaya koydu.

Yapıların maruz kalacağı deprem ivmesi belirlenirken depremin odağına olan uzaklığı kadar zemin yapısı ve konumu da önem taşıyor. Zemin sıvılaşmasının olduğu, yer altı su seviyesinin yüksek seyrettiği gevşek zeminler, sarsıntı sırasında binaların mukavemet gücünü azaltıyor ve çökmeye neden oluyor. Bunu engellemek için bina inşa edilmeden önce zemin etüdünün yapılıp yapılmadığını kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Yapılan incelemeler ve analizlere göre, binaların yıkılmasının nedeni, kullanılan yapı elemanlarının yeterli derecede yer değiştirme ya da şekil değiştirme yapamamasından kaynaklanıyor. Kontrollü hasar ya da can güvenliği performans hedefiyle tasarlanan konut binalarında ve endüstriyel yapılarda Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği'ne göre deprem performans analizleri gerçekleştirilerek belirlenen risklere karşı gerekli aksiyonların alınması oldukça önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Deprem performans analizi sırasında malzeme özellikleri ve yerleşim detaylarını dikkatli bir şekilde incelemek oldukça önemli. Buna göre analiz raporunda işçilik, malzeme kalitesi, karot değerlendirmesi ve önemli donatılara yönelik ölçümlerin yapılmış olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Yapısal olmayan tehlikeler için risk analizi yaptırmak önem taşıyor

Deprem sırasında binalarda proje, malzeme, işçilik, konum, zemin gibi nedenlere bağlı olarak gelişen yapısal risklerin yanı sıra yapısal olmayan riskler de ortaya çıkıyor. Yapısal olmayan riskler arasında asansörlerin halatlarının koparak zarar görmesi, yağmurlama sisteminin veya doğalgaz borularının kırılması, rafların devrilmesi, camların kırılması, asma tavanların çökmesi, elektrik panosu ve bilgi sistemlerine ait kabinlerin devrilmesi yer alır. Bu noktada jeneratör, trafo, sanayi tipi panolar, bilgi işlem kabinleri ve tesisatlara yönelik malzemelerin satın alma aşamasında akredite deprem test raporunun bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Raporda, tasarım kusurlarına dikkat etmek, bina tasarımı sırasında risk analizi yaptırmak, çatı tipi güneş panelleri kurulmadan önce hem statik hem dinamik analiz yaptırmak, deprem sırasında meydana gelebilecek ikincil riskler için önlem almak, kapsamlı bir deprem sigortası yaptırmak ve ayrıntılı iş süreklilik planı hazırlamak gibi konularında deprem hazırlıkları açısından önemine değiniliyor.

"Yaşananlardan ders alarak depremin yıkıcı etkilerini azaltmak mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren, deprem sonrası, çok yönlü düşünmek gerektiğinden yola çıkarak Allianz Teknik ekibiyle sahada detaylı incelemeler ve analizler yaptıklarını belirtti.

Eren, "Bu noktada daha çok endüstriyel binalara odaklandık ve sadece yapısal değil yapısal olmayan etkilerin de önemli olduğunu gördük. Yapısal sorunu ya da hasarı olmadığı halde yangınlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen binalar ve bunun sonucunda da iş kesintileri yaşandığını gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Maddi kayıpların eksiksiz tazmini ve iş kesintileri karşısında güvenceye sahip olmak adına deprem sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit etiklerini vurgulayan Eren, sahada özellikle endüstriyel binalara yönelik olarak tespit ettikleri önemli konuları hazırladıkları raporda özetlemeye çalıştıklarını aktardı.

Eren, "Ülkemizin deprem gerçeğini unutmayarak, olası depremler sırasında can ve mal kayıplarımızı en aza indirebilmek ve iş devamlılığını sağlayabilmek adına önlemlerimizi şimdiden alarak, depremin yıkıcı etkilerini hep birlikte azaltmamız mümkün." açıklamalarında bulundu.