Haberler

Ali Şahin: Hassa Tüneli'nde mobilizasyon başladı

Ali Şahin: Hassa Tüneli'nde mobilizasyon başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'i liman şehrine dönüştürecek olan Dörtyol–Hassa Tüneli, Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında mobilizasyon çalışmalarının resmen başladığını açıkladı. Şahin, "Bu proje Cumhuriyet tarihimizin en stratejik yatırımlarından biridir" dedi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hassa Tüneli Projesi'nin ilk sahadaki hazırlık aşamasına resmen geçtiğini duyurdu. Şahin, İskenderun tarafında başlayan mobilizasyon kapsamında ofis, yatakhane, yemekhane ve yaşam alanlarının inşasında önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

Milletvekili Şahin şunları kaydetti:

"Gazi şehrimizi bir liman kentine dönüştürüp Akdeniz'i Gaziantep'e getirecek çılgın projemizde mobilizasyon çalışmalarımız başlamıştır. Şantiye kurulumlarımız hızla sürüyor, bazı yaşam alanları tamamlandı; diğer üniteler de kısa sürede bitirilecek."

Orman İzinlerinin Ardından Saha Çalışmaları Başlayacak

Şahin, mobilizasyon süreciyle birlikte orman izinlerinin de yakın zamanda tamamlanacağını, böylece İskenderun hattında saha çalışmalarına aktif olarak başlanacağını ifade etti.

Ali Şahin: Hassa Tüneli'nde mobilizasyon başladı

"Cumhuriyet Tarihinin En Stratejik Projelerinden Biri"

Milletvekili Ali Şahin, projenin finansman boyutunun Türkiye adına tarihi bir başarı olduğunu vurguladı:

"Bu proje, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bütçeli, en stratejik ve en vizyoner projelerinden biridir. Geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Societe Generale öncülüğündeki kreditörler arasında 1.4 milyar avroluk dış finansman anlaşması imzalanmıştır."

Finansman paketine, İsveç ve İtalya ihracat kredi kuruluşları EKN ve SACE, ayrıca İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki ilgili birimler ve çok sayıda uluslararası bankanın katıldığı belirtildi. Kredinin maliyeti ise EURIBOR + %0,80 olarak açıklandı.

Ali Şahin: Hassa Tüneli'nde mobilizasyon başladı

Gaziantep, Amanosların Altından Akdeniz'e Bağlanacak

Şahin, projeyi "Modern İpekyolu" olarak adlandırarak şu değerlendirmede bulundu:

"Amanoslar'ın altından geçecek iki otoyol tüneli ve bir demiryolu tüneliyle Gaziantep, İskenderun'a en kısa ve en hızlı güzergâhla bağlanacaktır. Lojistik maliyetler %30–40 düşecek, sanayimiz ve ihracatımız çok daha güçlü hâle gelecektir."

Demiryolunda 16,3 Milyon Yolcu – 10 Milyon Ton Yük Kapasitesi

Projenin ilk etabında inşa edilecek 25 kilometrelik demiryolu hattı, yıllık:

• 16,3 milyon yolcu,

• 10 milyon ton yük

taşıma kapasitesine sahip olacak.

Tamamı bittiğinde proje:

• 55 km demiryolu,

• 25 km otoyol,

• Bir demiryolu tüneli,

• Toplam 4 şeritli iki dev otoyol tüneli içerecek.

Ayrıca Dörtyol–Hassa hattı, İskenderun–Gaziantep ve İskenderun–Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltacak ve İskenderun Limanı'nı doğrudan Orta Koridora bağlayacak.

"Gazi Şehrimize ve Bölgemize Hayırlı Olsun"

Milletvekili Ali Şahin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hassa Tüneli Projemiz sadece Gaziantep'in değil, tüm bölgenin kaderini değiştirecek bir vizyon projesidir. Mobilizasyon çalışmalarımız hızla sürüyor. Gazi şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun."

Ayça Elal
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title