Ali Şahin: Hassa Tüneli'nde mobilizasyon başladı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hassa Tüneli Projesi'nin ilk sahadaki hazırlık aşamasına resmen geçtiğini duyurdu. Şahin, İskenderun tarafında başlayan mobilizasyon kapsamında ofis, yatakhane, yemekhane ve yaşam alanlarının inşasında önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

Milletvekili Şahin şunları kaydetti:

"Gazi şehrimizi bir liman kentine dönüştürüp Akdeniz'i Gaziantep'e getirecek çılgın projemizde mobilizasyon çalışmalarımız başlamıştır. Şantiye kurulumlarımız hızla sürüyor, bazı yaşam alanları tamamlandı; diğer üniteler de kısa sürede bitirilecek."

Orman İzinlerinin Ardından Saha Çalışmaları Başlayacak

Şahin, mobilizasyon süreciyle birlikte orman izinlerinin de yakın zamanda tamamlanacağını, böylece İskenderun hattında saha çalışmalarına aktif olarak başlanacağını ifade etti.

"Cumhuriyet Tarihinin En Stratejik Projelerinden Biri"

Milletvekili Ali Şahin, projenin finansman boyutunun Türkiye adına tarihi bir başarı olduğunu vurguladı:

"Bu proje, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bütçeli, en stratejik ve en vizyoner projelerinden biridir. Geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Societe Generale öncülüğündeki kreditörler arasında 1.4 milyar avroluk dış finansman anlaşması imzalanmıştır."

Finansman paketine, İsveç ve İtalya ihracat kredi kuruluşları EKN ve SACE, ayrıca İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki ilgili birimler ve çok sayıda uluslararası bankanın katıldığı belirtildi. Kredinin maliyeti ise EURIBOR + %0,80 olarak açıklandı.

Gaziantep, Amanosların Altından Akdeniz'e Bağlanacak

Şahin, projeyi "Modern İpekyolu" olarak adlandırarak şu değerlendirmede bulundu:

"Amanoslar'ın altından geçecek iki otoyol tüneli ve bir demiryolu tüneliyle Gaziantep, İskenderun'a en kısa ve en hızlı güzergâhla bağlanacaktır. Lojistik maliyetler %30–40 düşecek, sanayimiz ve ihracatımız çok daha güçlü hâle gelecektir."

Demiryolunda 16,3 Milyon Yolcu – 10 Milyon Ton Yük Kapasitesi

Projenin ilk etabında inşa edilecek 25 kilometrelik demiryolu hattı, yıllık:

• 16,3 milyon yolcu,

• 10 milyon ton yük

taşıma kapasitesine sahip olacak.

Tamamı bittiğinde proje:

• 55 km demiryolu,

• 25 km otoyol,

• Bir demiryolu tüneli,

• Toplam 4 şeritli iki dev otoyol tüneli içerecek.

Ayrıca Dörtyol–Hassa hattı, İskenderun–Gaziantep ve İskenderun–Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltacak ve İskenderun Limanı'nı doğrudan Orta Koridora bağlayacak.

"Gazi Şehrimize ve Bölgemize Hayırlı Olsun"

Milletvekili Ali Şahin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hassa Tüneli Projemiz sadece Gaziantep'in değil, tüm bölgenin kaderini değiştirecek bir vizyon projesidir. Mobilizasyon çalışmalarımız hızla sürüyor. Gazi şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun."