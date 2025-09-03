Erzurum'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı

ERZURUM Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekleriyle gerçekleşen fuar, 11 ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından sektörün önde gelen kurum, kuruluş ve üreticilerini buluşturuyor. Bu yıl fuarın katılımcılarından biri de dört markası ile tarımsal üretimde yer alan Albayrak Grubu oldu. Fuar 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Erzurum'un tarımsal potansiyelini modern teknolojiyle daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'da, Albayrak Grubu tarım ve hayvancılık sektörünün markaları Sukkar Şeker, Mezra Ziraat, TÜMOSAN ve Bolber ile fuarda yer aldı. Grup, şeker üretiminden modern tarım uygulamalarına, yerli traktör teknolojisinden geleneksel lezzetlerin markalaşmasına kadar geniş bir yelpazede sergiliyor.

Fuar kapsamında, tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, yem ve tohumculuktan organik ürünlere kadar geniş bir yelpazede en yeni ürünler Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Fuar vesilesiyle önemli doğa sorunlarına da dikkat çeken Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, "Özellikle su sorunun yoğun bir şekilde yaşandığı dünyamızda tarımın anlamını yeniden değerlendirmek gerekir. Albayrak Grubu'nun tarım ve hayvancılığa bakışı bu nedenle modern yaklaşımlar ve yağmurlama sulama sistemleri ile oluşuyor. Erzurum'da gerçekleşen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı gibi çalışmalar da bu konunun altını modern yöntemlerle çizmesi ile oldukça önemli" dedi.

Sukkar'ın üretim gücü, Mezra Ziraat'in kalkınma vizyonu, TÜMOSAN'ın teknoloji yatırımları ve Bolber'in kültürel mirasıyla birleşen katılım, Erzurum'u Orta Doğu'nun bereketiyle buluşturan fuarda güçlü bir Türkiye hikayesine dönüştüğünü belirten Karavaizoğlu, "Sukkar markamız şeker üretiyor, Mezra markamız pancar üretiyor, Bolber ise bu üretilen şekeri paketleyerek halka arz ediyor. TÜMOSAN ise tarımda güçlü traktör ürünleri ile bir bütün oluşturuyor. Böylelikle Albayrak, topraktan sofraya kadar aralıksız bir süreci üstleniyor. Bu yaklaşıma ek olarak Doğu Anadolu'nun en büyük sanayi tesisi Erzurum Şeker Fabrikası ile bölgeye 3,5-4 Milyar TL katkıda bulunmasıyla da önemli bir noktadadır. 80 - 85 ton şeker üreteceğiz. Türkiye kurak mevsim yaşadı. İç Anadolu2da su konusunda ciddi sorunlar var. Erzurum bu konuda şanslı" diye konuştu.

21 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, tarım makineleri üreticileri, tarım teknolojisi firmaları, tarım finansmanı sağlayan bankalar, çiftçi sigorta kuruluşları ile üreticiler ve çiftçiler bir araya getiren Fuar, 7 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.