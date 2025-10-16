Albaraka Portföy'den Yeni Sukuk Fonu: Albaraka Turk Value&Wealth Türkiye Sukuk Fonu

Albaraka Türk'ün iştiraki Albaraka Portföy, "Albaraka Turk Value&Wealth Türkiye Sukuk Fonu"nu devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadrosu ve portföy yönetimi anlayışıyla faaliyetlerini güçlendirmeye devam eden Albaraka Portföy, Bahreyn'de kurduğu Albaraka Turk Value & Wealth Türkiye Sukuk Fonu ile uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin katılım esaslı sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Albaraka Portföy, söz konusu girişimle Türkiye'nin Katılım finans vizyonuna katkı sunuyor. Bahreyn'in yatırım bankalarından SICO BSC ile işbirliği içerisinde kurulan fon, Türkiye'de ihraç edilen katılım esaslı menkul kıymetlere ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak.

Ayrıca, fon çeşitlendirme amacıyla, faizsiz finans ilkelerine uygun olarak diğer ülkelerdeki varlıklara ve Türk lirası ile dolar cinsinden enstrümanlara da yatırım imkanı sunacak.

Söz konusu fon sayesinde, Türkiye'nin faizsiz finans ürünleri yalnızca küresel yatırımcılarla buluşmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin alandaki potansiyeli de uluslararası platformlara taşınıyor. Gelişme, Türkiye'nin küresel bir faizsiz finans merkezi olma hedefini destekleyen adım niteliğinde görülüyor.

Fon, sadece bir finansal araç değil, aynı zamanda faizsiz finans vizyonuyla öne çıkarak dikkati çekiyor.

"Türkiye'nin sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, fonla Türkiye'nin sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Öte yandan, fonla, uluslararası yatırımcılar için de Türkiye'nin katılım esaslı finansal varlıklarına doğrudan erişim imkanı sunduklarını aktaran Özer, "Bu adımın, Türkiye'nin katılım finans alanındaki potansiyelini küresel ölçekte görünür kılacağına ve ülkemizi bölgesel bir cazibe merkezi haline getireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Özer, yenilikçi ürünlerle katılım finans ekosistemini geliştirmeye ve Türkiye'ye uluslararası sermaye girişini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

SICO Grup Genel Müdür Yardımcısı Ali Marshad da fonun tanıtımının, sınır ötesi stratejik hedeflerin, gerçekleştirmede kritik bir adımı temsil ettiğini vurguladı.

Girişimin sadece Bahreyn'i bölgenin ötesindeki uluslararası yatırımlar için bir merkez konumuna taşıyarak, uluslararası erişimi güçlendirmekle kalmadığına işaret eden Marshad, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, uzun vadeli stratejik taahhütlerimizi pekiştirmektedir. Temel hedefimiz, müşteri portföylerini çeşitlendiren, etkili finansal çözümler sunmak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri dışından da yatırımları çekmek ve özellikle Türkiye ve yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlarda varlığımızı daha da genişletmektir."